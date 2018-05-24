Hakkari'den acı haber: 2 korucu şehit oldu; 3 korucu da yaralandı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki terör saldırısında 2 güvenlik korucusu şehit oldu, 3 güvenlik korucusu yaralandı.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, ilçenin Yukarı Kayalar mezrası Kırçimenlik Üs bölgesine güvenlik korucularını taşıyan aracın geçişi esnasında PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti. Olayda 2 güvenlik korucusu şehit oldu, 3 güvenlik korucusu yaralandı. Yaralı güvenlik korucularının tedavisi sürüyor. Bölgede terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar devam ediyor. AA

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