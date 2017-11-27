Hakkari'den acı haber geldi!

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde kayalıklardan dengesini kaybedip uçuruma düşen 21 yaşındaki sözleşmeli Piyade Er Yusuf Demiryürek, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Demiryürek'in şahadet haberi memleketi Adana'nın Kozan ilçesindeki baba evine askeri yetkililer tarafından ulaştırıldı.

Irak sınırındaki Güven dağı üst bölgesinde helikopter pistinin güvenliğini alan askerlerden Piyade Er Yusuf Demiryürek, saat 17.00 sıralarında dengesini kaybederek kayalıklardan düştü. Ağır yaralanan Demiryürek, kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesi'nde kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit Demiryürek için yarın sabah Hakkari'de tören düzenleneceği belintildi.

Piyade Er Yusuf Demiryürek'in şehit olduğu haberi, Adana'nın Kozan İlçesi Özbaşı Mahallesi'nde oturan baba 62 yaşındaki Yaşar Demiryürek ve anne 61 yaşındaki Zeynep Demiryürek çiftine askeri yetkililer tarafından bildirildi. Oğullarının şehit olduğunu öğrendikten sonra fenalaşan Demiryürek çiftine, hazırda bekletilen sağlık görevlileri müdahale etti. Şehidin evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asılırken, yakınları ve komşuları da taziye için eve akın etti.

BABA DEMİRYÜREK: KORKTUĞUM BAŞIMA GELDİ

Sürekli televizyonlardan haberleri takip ettiğini belirten acılı baba Yaşar Demiryürek, "Korktuğum başıma geldi. Komutanlar oğlumun şahadet haberini getirdi" dedi. 15 gün önce kendisiyle telefonda konuştuğunu anlatan şehidin kuzeni Ahmet Demiryürek ise "Kendisiyle konuştuğumda 'dağlarda görev yapıyoruz. Benim buradan cenazem gelir. İçime öyle doğuyor' dedi" diye konuştu.

17 aylık asker, bekar ve 4 kardeşten en küçüğü olduğu öğrenilen Şehit Piyade Er Yusuf Demiryürek'in cenazesinin, yarın öğle namazına müteakiben düzenlenecek törenin ardından Kozan'daki şehitliğine defnedileceği bildirildi.