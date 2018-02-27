Hakkari esnafından 'Mehmetçik'e yiyecek, içecek ve giyim desteği...

Hakkari'de esnaf, sınır hattındaki üs bölgelerinde terörle mücadele görevini başarıyla sürdüren Mehmetçik'e yiyecek, içecek ve giyim desteğinde bulundu.

Hakkari'de kampanya başlatan esnaf, Mehmetçik'e destekte bulundu.

Kentte esnafın desteğiyle toplanan yiyecek, içecek ve giyim malzemeleri, sınır hattındaki üs bölgelerinde görev yapan askerlere gönderilmek üzere İl Jandarma Komutanlığına teslim edildi.

Vali Cüneyit Orhan Toprak, malzemelerin teslimi esnasında yaptığı konuşmada, Hakkarili esnafın, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'de terörist unsurları temizlemek üzere yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda görev alan güvenlik güçlerine destekte bulunmak için kendilerine başvurduklarını anlattı.

Esnafın Mehmetçik ile duygu birliği içerisinde olmalarını memnuniyetle karşıladıklarını belirten Toprak, şunları kaydetti:

"Bu harekatta devletimizin daha huzurlu, asayiş içerisinde bir ülke meydana getirebilmek için çalışmalarını ne kadar takdirle karşıladıklarını, sadece terörist unsurlara karşı bu operasyonu yürüttükleri, orada sivil halka karşı çok duyarlı davranarak bir kişinin dahi burnunun kanamaması için ne kadar özen gösterdiklerini halkımız buradaki esnaf kardeşlerimiz değerlendirerek Mehmetçik'imize böyle bir katkıda bulunmak istediklerini bize bildirdiler. Biz şu andaki devlet politikamız, bakanlığımızın görüşleri doğrultusunda bunları oraya göndermemizin mümkün olmadığını kendilerine izah ettik."

Esnafın yapmış olduğu yardımları da içten gelen davranışlarını da takdirle karşıladıkları için geri göndermek istemediklerini ifade eden Toprak, şöyle devam etti:

"Yine onlar gibi vatan savunması için Hakkari'mizin ve ülkemizin güvenliği için üs bölgelerimizde görev icra eden Mehmetçiklerimize bu yardımları teslim etmek üzere kendilerinden almaya karar verdik. Hakkarili kardeşlerimizin gönlünden gelen bu hediyelerini jandarma komutanlığımıza teslim edeceğiz. Gerek kendileri gerekse biz Valilik olarak yapmış olduğumuz ziyaretlerde bunları bir gönül bağı oluşturması manasında, halkımızın onlara verdiği desteği, sevginin bir göstergesi manasında takdim edeceğiz. Bu vesile ile ince düşüncelerinden, vatansever düşüncelerinden dolayı Hakkarili esnaf kardeşlerimize teşekkür ediyorum."