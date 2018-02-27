"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 MART 2018 CUMA - YIL: 49

Hakkari esnafından 'Mehmetçik'e yiyecek, içecek ve giyim desteği...

27 Şubat 2018, Salı 23:41
Hakkari'de esnaf, sınır hattındaki üs bölgelerinde terörle mücadele görevini başarıyla sürdüren Mehmetçik'e yiyecek, içecek ve giyim desteğinde bulundu.

Hakkari'de kampanya başlatan esnaf, Mehmetçik'e destekte bulundu.

Kentte esnafın desteğiyle toplanan yiyecek, içecek ve giyim malzemeleri, sınır hattındaki üs bölgelerinde görev yapan askerlere gönderilmek üzere İl Jandarma Komutanlığına teslim edildi.

Vali Cüneyit Orhan Toprak, malzemelerin teslimi esnasında yaptığı konuşmada, Hakkarili esnafın, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'de terörist unsurları temizlemek üzere yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda görev alan güvenlik güçlerine destekte bulunmak için kendilerine başvurduklarını anlattı.

Esnafın Mehmetçik ile duygu birliği içerisinde olmalarını memnuniyetle karşıladıklarını belirten Toprak, şunları kaydetti:

"Bu harekatta devletimizin daha huzurlu, asayiş içerisinde bir ülke meydana getirebilmek için çalışmalarını ne kadar takdirle karşıladıklarını, sadece terörist unsurlara karşı bu operasyonu yürüttükleri, orada sivil halka karşı çok duyarlı davranarak bir kişinin dahi burnunun kanamaması için ne kadar özen gösterdiklerini halkımız buradaki esnaf kardeşlerimiz değerlendirerek Mehmetçik'imize böyle bir katkıda bulunmak istediklerini bize bildirdiler. Biz şu andaki devlet politikamız, bakanlığımızın görüşleri doğrultusunda bunları oraya göndermemizin mümkün olmadığını kendilerine izah ettik."

Esnafın yapmış olduğu yardımları da içten gelen davranışlarını da takdirle karşıladıkları için geri göndermek istemediklerini ifade eden Toprak, şöyle devam etti:

"Yine onlar gibi vatan savunması için Hakkari'mizin ve ülkemizin güvenliği için üs bölgelerimizde görev icra eden Mehmetçiklerimize bu yardımları teslim etmek üzere kendilerinden almaya karar verdik. Hakkarili kardeşlerimizin gönlünden gelen bu hediyelerini jandarma komutanlığımıza teslim edeceğiz. Gerek kendileri gerekse biz Valilik olarak yapmış olduğumuz ziyaretlerde bunları bir gönül bağı oluşturması manasında, halkımızın onlara verdiği desteği, sevginin bir göstergesi manasında takdim edeceğiz. Bu vesile ile ince düşüncelerinden, vatansever düşüncelerinden dolayı Hakkarili esnaf kardeşlerimize teşekkür ediyorum."

AA

Etiketler: hakkari
Okunma Sayısı: 360
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Afrin'den acı haber: 8 askerimiz şehit oldu; 13 askerimiz yaralandı

    Demirel'e verilen brifing

    Post 28 Şubat’ı yaşıyoruz

    Darbeler Türkiye'yi dünyadan kopardı

    Arakan’da yapılan soykırımdır

    Şimdi de 'nükleer füze' gerilimi

    Sadece 2 kişi ayrılabildi...

    Dört gol, üç kırmızı kart: Gergin kupa derbisinde beraberlik

    Güleçyüz: Aşağılık sözlerini aynen kendisine ve gazetesine iade ediyoruz

    39 asker tutuklandı

    Durum daha da kötüleşti: "Doğu Guta'ya tek bir konvoy dahi gönderemedik"

    'AB üyeliğine hazır değiller'

    Deniz Kuvvetleri Komutanının koruması tutuklandı

    Zeytin Dalı Harekatı'nda son durum?

    Tüm uğraşlara rağmen yıkılamadı

    Abbas'tan "iki devletli çözüm'' açıklaması

    Türkiye ile imzalanan protokolleri feshetti

    Forbes "En Zengin 100 Türk" listesini açıkladı

    HSK bir yargı organı mı?

    Rusya Suriye'de 200 yeni silah denemiş

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    28 Şubat yapamadı, AKP’ye yaptırılıyor
    Genel

    Afrin'den acı haber: 8 askerimiz şehit oldu; 13 askerimiz yaralandı
    Genel

    Demirel'e verilen brifing
    Genel

    Post 28 Şubat’ı yaşıyoruz
    M. Latif SALİHOĞLU

    Çamur atanlar
    Armağan Bahtiyar

    İnsanlık ağır yaralı... (Bir şeyler yapmalıyız.)
    Genel

    Samsun’dan Nur’a plâket
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Orhan GÜLER

    “Yeni nesil”i kıskandık; biz de “toplantı” isteriz!
    Genel

    Darbeler Türkiye'yi dünyadan kopardı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.