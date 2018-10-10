Hakkari Şehitleri dualarla ebediyete uğurlandı...

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerce üs bölgesine düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Güngör ile iş makinesi operatörü Çam'ın cenazeleri defnedildi.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerce üs bölgesine düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Emre Güngör (26), memleketi Kırıkkale'de ebedi yolculuğuna uğurlandı. Şehit Güngör'ün Türk bayrağına sarılı naaşı, Yüksek İhtisas Hastanesi morgundan alınarak önce helallik için Kaletepe Mahallesi'ndeki babaevine daha sonra da Nur Camisi ve Külliyesi'ne getirildi. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ve protokol üyeleri, burada şehidin babası Cebrail Güngör ve diğer aile fertlerine başsağlığı diledi. Şehidin yeğeni Batuhan Şengül, elindeki Türk bayrağı ile tören boyunca dayısının tabutunun başından ayrılmadı. Öğle vakti İl Müftüsü Şahin Yıldırım'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar, şehidin tabutunu top arabasına kadar taşıdı. Bir süre top arabasında taşınan şehidin naaşı, daha sonra Keskin ilçesi Armutlu köyü mezarlığında defnedildi. Şehidi ebediyete uğurlamaya binlerce vatandaş katıldı. Bekar olan şehidin 7 kardeş olduğu, kardeşlerinden Hacı Güngör'ün Gaziantep 5. Zırhlı Tümen Komutanlığı'nda uzman çavuş olarak görev yaptığı öğrenildi. "Vatan bölünmez kuzum" Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerce üs bölgesine düzenlenen saldırıda şehit olan iş makinesi operatörü Ali Çam'ın cenazesi ise memleketi Osmaniye'de toprağa verildi. Uçakla Adana Havalimanı'na getirilen Ali Çam'ın naaşı, buradan cenaze aracıyla Osmaniye'nin Düziçi ilçesine götürüldü. Cenaze töreninin yapılacağı Hira Camisinde Çam'ın Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılan annesi Leyla Çam, "Şehitler ölmez vatan bölünmez kuzum" diyerek gözyaşı döktü. Şehidin cenazesine binlerce vatandaş katıldı. İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından Çam'ın cenazesi Körkuyu Mezarlığında toprağa verildi. AA

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