Hakkari Şehitleri dualarla...

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen saldırıda şehit olan 3 asker için Hakkari'de tören düzenlendi.

Dağ ve Komando Tugay Komutanlığındaki törende, şehit Piyade Sözleşmeli Onbaşı Muhammet Koç ile şehit Piyade Sözleşmeli Erler Orhan Özkan ve Süleyman Sevim'in Türk bayrağına sarılı naaşları alana getirildi. Şehitlerin özgeçmişleri okundu, dua edildi. Şehit cenazeleri, silah arkadaşları tarafından omuzlanarak tekbirler eşliğinde helikoptere konuldu. Şehitler Koç (Adana), Özkan (Kayseri) ve Sevim'in (Kırşehir) cenazesi, memleketlerine uğurlanmak üzere Van'a gönderildi. Törene Vali Cüneyit Orhan Toprak, Vali Yardımcısı Bekir Abacı, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür, kurum amirleri, asker ve polisler de katıldı. Hakkari'de dün Aktütün Bayrak Tepe ile Dağlıca bölgeleri arasında karayolları yol yapım çalışmalarının emniyetini sağlayan hudut birliğine PKK'lı teröristlerce Irak'ın kuzeyindeki Basyan Khala Dağı bölgesinden güdümlü füzeyle düzenlenen saldırıda 3 asker şehit olmuş, 1 asker yaralanmıştı. AA

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