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11 KASIM 2018 PAZAR - YIL: 49

Hakkari şehitleri ebediyete uğurlanıyor

11 Kasım 2018, Pazar 15:09
Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Süngü Tepe Üs Bölgesi'nde kaza sonucu meydana gelen patlamada şehit olan askerler ebediyete uğurlanıyor.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Süngü Tepe Üs Bölgesi'nde kaza sonucu meydana gelen patlamada şehit olan askerlerden topçu er Menduh Çelik'in cenazesi, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Helikopter Filo Komutanlığındaki törenin ardından helikopterle Şanlıurfa GAP Havaalanı'na getirildi.

Anne Naife, baba Demo Çelik ve akrabalarının yanı sıra Vali Abdullah Erin, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu'nun da aralarında bulunduğu protokol üyelerince karşılanan şehidin naaşı, askeri araçla merkez Haliliye ilçesindeki Yeni Şehitlik Mezarlığı'na götürüldü.

Şehit Çelik'in cenazesi, Şanlıurfa Müftüsü Mehmet Taştan tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından şehitlikte defnedildi. 

Şehit Topçu Er İbrahim Özkur son yolculuğuna uğurlandı

Kazada şehit olan askerlerden Topçu Er İbrahim Özkur, memleketi Muş'ta toprağa verildi.

Van'da düzenlenen törenin ardından Muş'un Varto ilçesine uğurlanan şehit Özkur'un Türk bayrağına sarılı naaşı, ilçe merkezindeki Hacı Kaya Özer Camisi'ne getirildi. Şehidin naaşı, ilçeye bağlı Leylek köyü mezarlığında ağıtlar, dualar ve tekbirler eşliğinde toprağa verildi. 

Azerbaycan'dan Hakkari şehitleri için taziye

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Hakkari'de üs bölgesinde mühimmat deposunda meydana gelen patlama nedeniyle Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'e taziye mesajı gönderdi.

Hasanov mesajında, kardeş Türkiye Cumhuriyeti'nin Hakkari bölgesinde bir mühimmat deposunda meydana gelen patlamanın ardından şehit olan ve yaralanan askerlerin olduğu bilgisini derin üzüntü içinde öğrendiklerini belirtti.

Mesajında, "Sizin acınız bizim acımızdır." ifadelerini kullanan Hasanov, şehit askerler için Allah'tan rahmet, yaralı askerler için de şifa diledi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Süngü Tepe Üs Bölgesi'nde önceki gün kaza sonucu meydana gelen patlamada 7 asker şehit olmuş, 25 asker yaralanmıştı.

AA

Etiketler: Hakkari, asker, şehit, kaza, Azerbaycan
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