"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 KASIM 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Hakkari şehitleri memleketlerine uğurlandı

12 Kasım 2018, Pazartesi 10:03
Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Süngü Tepe Üs Bölgesi'nde kaza sonucu meydana gelen patlamada şehit olan dört askerin cenazeleri memleketlerine gönderildi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Süngü Tepe Üs Bölgesi'nde kaza sonucu meydana gelen patlamada şehit olan 4 asker için Van'da tören düzenlendi.

Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Helikopter Filo Komutanlığındaki törene şehit yakınları, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, AKP Van Milletvekili İrfan Kartal, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin, Van Adalet Komisyonu Başkanı Erhan Çavuşoğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, kaymakam ve belediye başkan vekilleri, askeri erkan, kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Şehitlerin Türk bayrağına sarılı naaşları tören alanına getirildikten sonra saygı duruşunda bulunuldu ve öz geçmişleri okundu.

İl Müftüsü Nimetullah Arvas'ın okuduğu dua sonrası şehitler Topçu Er Samet Kaymakçı (Gaziantep), Topçu Çavuş Mehmet Kaşık (Kahramanmaraş/Onikişubat), Topçu Er Yusuf Önder (Antalya/Alanya) ve Topçu Er Melih Sancar'ın (İstanbul/Eyüp) naaşları askeri uçakla memleketlerine uğurlandı.

AA

Etiketler: şehit, Hakkari, Van
Okunma Sayısı: 272
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kazı çalışmalarında asırlardır akan su kanalı bulundu

    CHP'li Öztürk Yılmaz ikinci kez disipline sevk edildi

    'Piyasada nakit sorunu var'

    Moody's'ten Türkiye'ye 'not indirimi' uyarısı

    Kayyum atanan belediyelerin borcu yüzde 85 arttı

    Hakkari şehitleri memleketlerine uğurlandı

    Veliaht Prens'e yakın isimler İranlılara karşı da suikast planladı iddiası

    "İktidar, krizlerin üstünü örtmek için suni gündem oluşturuyor"

    Bu facianın da üstü örtülmesin

    Çocuklarımızın geleceğini karartıyorlar

    Sivil kayıplar vicdana sığmıyor

    10 bebekten biri prematüre

    Erdoğan: AB'ye tam üyelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz

    İsrail, Gazze'ye saldırdı: 6 Filistinli şehit oldu

    Osmanlı döneminde yükselen Yemen

    TÜYAP’ta okur buluşmaları devam ediyor

    Bana yapılanların İslam'la ilgisi yok

    Yeni konut için köylülerin 200 dönüm arazisi kamulaştırılacak

    Mağduriyetini yazdı, gözaltına alındı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Çocuklarımızın geleceğini karartıyorlar
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Bu nasıl dindarlık?
    Aytekin COŞKUN

    Kaliforniya sendromu ve Bediüzzaman’ın yaklaşımı
    Genel

    Bu facianın da üstü örtülmesin
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Bir çiçekte yirmi esma
    Yeni Asya'dan Size

    TÜYAP’a ailecek bekliyoruz
    Genel

    Erdoğan: AB'ye tam üyelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz
    Faruk ÇAKIR

    Terör nasıl biter?
    Risale-i Nur'dan

    Şeairdeki tabirat, cilt ve deri hükmünde

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.