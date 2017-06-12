Hakkari Valiliği açıkladı: Patlayıcıya basan asker ağır yaralandı

Hakkari'nin Çukurca İlçesi'nde yol çalışması yapan işçilerin güvenliğini sağlayan bir asker, yola döşenen el yapımı patlayıcını inflak etmesi sonucu yaralandı.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada; bugün Çukurca İlçesi Başyiyen Tepe bölgesinde yol çalışması yapan unsurların güvenliğini sağlayan görevlilerden 1 askerin el yapımı patlayıcıya bastığı belirtildi. Açıklamada bu askerin ağır yaralandığı ifade edilirken, Hakkari Devlet Hastanesinde tedavisine başlandığı ifade edildi. Soruşturmanın devam ettiği açıklandı. DHA

Okunma Sayısı: 331

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.