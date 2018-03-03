Hakkın yanında, haksızlığın karşısında

Yeni Asya’nın 21. Yüzyılın sinsi kötülük ve zulüm cereyanlarına basın yoluyla karşı koyma mücadelesi verdiğini belirten eğitimci Zehra Bayındır, “Dünya üzerinde okurları tarafından bu denli yoğun sevgi ve destekle arkasında durulan bir başka gazete olduğunu sanmıyorum” dedi.

Yeni Asya Gazetesi’nin 49. Yılı münasebetiyle Malatya’da düzenlenen hanımlar buluşmasına katılan okurlarımız, gazetemizin kuruluşunu kutladı. Kur’ân tilâvetiyle başlayan programda, Yeni Asya’nın yayın hayatını anlatan sinevizyon gösterisi gerçekleştirildi. Programda ‘Risale-i Nur ve Neşriyat’ konulu bir konuşma yapan eğitimci Zehra Bayındır, hiçbir gazetenin okurları tarafından bu kadar sahiplenilmediğini belirterek, Yeni Asya Gazetesi’nin Risale-i Nur eserlerinin medyadaki dili olduğunu vurguladı. Bayındır, Yeni Asya’nın, hayatta birinci prensibi ihlâs kazanmak olan insanlarca desteklendiğini belirtti. Yeni Asya’nın çetin dönemlerde yükünün daha da arttığına işaret eden Bayındır, gazetenin misyonunun hak ve hakikat mücadelesi olduğunu vurguladı. Peygamber (asm) mirasçıları olan âlimlerin hak ve hakikatleri söylemekten asla geri durmadığını dile getiren Bayındır, Yeni Asya Gazetesi’nin de böyle bir misyonla ortaya çıktığını ve mücadelesini her şart altında sürdürmeye kararlı olduğunu vurguladı.

‘Müslümanlar bir, yol birdir’

Müslümanların bir ve beraber olduğunun altını çizerek ulaşılacak yolun da bir olduğuna işaret eden Bayındır, “Müslümanlar birdir, bütündür. İslâm’ın yolu tektir. O yol hak yoludur, Hakk’ın yoludur. İslâm’ın Peygamberi Hz. Muhammed Mustafa (asm) son peygamberdir. Peygamberlerin temsilcileri ise âlimlerdir. Âlimler hep en zor zamanlarda zuhur ederek insanları peygamber mesleğiyle iyilik ve doğruluğa yönlendirmiştir. Bu itibarla Yeni Asya’nın da Said Nursî gibi bir İslâm âliminin yolunda hak ve hakikat mücadelesi yürütme gayretleri, 21. Yüzyılın sinsi kötülük ve zulüm cereyanlarına basın yoluyla karşı koyma mücadelesidir. Ben dünya üzerinde okurları tarafından bu denli yoğun sevgi ve destekle arkasında durduğu bir başka gazete olduğunu sanmıyorum. Böyle bir camianın ferdi bulunmaktan ve Yeni Asya gibi hak dâvâcısı bir gazetenin okuru olmaktan büyük şeref duyuyorum.” dedi. Programa anneleriyle birlikte gelen miniklere çeşitli hediyeler verilirken, çocuklarının da yetişkinliklerinde iyi bir Yeni Asya okuru olacağına inandıklarını belirten okurlarımız, Arakan’dan Doğu Guta’ya, Filistin’den Afrika’ya kadar bütün Müslümanlara hep birlikte duâ etti.

Malatya - Yeni Asya