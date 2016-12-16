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Hakkında kırmızı bülten çıkarıldı

16 Aralık 2016, Cuma 14:55
Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yurtseven, Fethullah Gülen'in doktoru olduğu iddia edilen Kardiyolog Prof. Dr. Mehmet Yazıcı hakkında kırmızı bülten çıkarıldığını açıkladıi.

Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yurtseven, kentte yürütülen 15 Temmuz darbe soruşturması kapsamında Gülen Hareketine yönelik soruşturmalar hakkında basın mensuplarına bilgi verdi.

Yurtseven, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra 700 kişi hakkında işlem yapıldığını, Gülen Hareketinin Bolu'daki profilinin yüzde 80'nin ortaya çıkarıldığını söyledi. Yurtseven şöyle dedi:

"Soruşturmanın dibine kadar gideceğiz. Dosyaları bölüp en kısa sürede iddianameleri hazırlamak istiyoruz. Halen soruşturmalar devam ediyor. Dosyalarda bazı eksiklikler var ve onları tamamlamak için yoğun mesai harcıyoruz. Şu ana kadar yaklaşık 250 kişi tutuklandı, 250 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 120 kişi serbest bırakıldı ve 80 şüpheli de firari durumda." 

YÖK BURSUYLA ABD'YE GİTMİŞ 

Yurtseven, firarda olanların içinde kırmızı bülten çıkarılan ve interpol aracılığıyla aranan isimler olduğunu da söyledi.

Başsavcı Yurtseven, kırmızı bülten çıkarılanlardan birisinin de Fethullah Gülen'in doktoru Kardiyolog Prof. Dr. Mehmet Yazıcı olduğunu belirtti.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ), AİBÜ Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı'yken üniversitenin imkanlarını kullanarak ABD'ye gittiği iddia edilen Mehmet Yazıcı ile ilgili geçen Ağustos ayında yaptığı açıklamada, Mehmet Yazıcı'nın 10 Ağustos 2013 tarihinde 3 ay süre ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'ndan aldığı bursla ABD'ye gittiğini, rektörlük tarafından 2 kez 2 aylık yıllık izin taleplerinin uygun görülmemesi üzerine istifa ettiğini bildirmişti.

DHA

Etiketler: bolu, mehmet yazıcı, kırmızı bülten
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