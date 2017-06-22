Haklıysanız yürürsünüz, dağlar taşlar aşarsınız

Dr. Ömer Faruk Gergerlioğlu, T’24’te yayınlanan dünkü yazısında ‘Adalet Yürüyüşü’nü değerlendirerek niçin başarılı olacağını anlattı.

Gergerlioğlu’nun yazısının bir bölümü şöyle; “CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun yürüyüşü başarılı olur, çünkü gücünü haksızlığa karşı haklı çıkışından alıyor. Bu öngörü bir kehanet değil zira toplumsal yasalar Allah’ın değişmez yasalarıdır. Haksızlığa uğrayan, kekeme bile olsa ensesine tokat vurulup yere düşürüldüğünde öylesine bir haklılık ve azimle kalkar ki dünyanın en etkili hatibi olur. Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘Adalet Yürüyüşü’ne karşı dişe dokunur lâf edemiyor, o halde adalet icin yürümeye devam etmek lâzım, adaletsizlik varsa yürünür. ‘Yargıyı etkileme bahsinde örnek ver’ diyor kendisi, eski tazminat dâvâlarını hatırlatıyor, maça 1-0 galip başladığını hissettiriyor Erdoğan.

Çünkü mazlûm, gözü yaşlı babalar yürüyor

Adalet feryadı her zaman durdurulamaz bir istektir. Osmanlı’da işler çığırından çıkıp adaletsizlik her yeri kapladığında ‘şeriat isteriz’ diye spontane yürüyen kalabalıklar hep başarılı olmuştur. Zira şeriatla kast edilen hukuk, adalet talebidir ve önünde durulamamıştır. Şimdi de adaletsizlik, keyfilik öylesine bir boyuttadır ki Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kâzım Güleçyüz, “Son skandal: Eşinin Nur’a ilettiği güle izin vermeyen cezaevi idaresi, okurların gönderdiği mektupları ‘Adreste tanınmıyor’ diye iade ediyor” diye feryat eden tweetler atıyor. Eşin gülüne bile yasak haa... Hem de haksızca tutuklanan bir genç hanıma, insanın en mutlu olacağı nikâh gününü tutuklu geçiren bir genç çifte bu yapılıyor!.. Allah size insaf, vicdan, tövbe nasip etsin, günahınız çok ağır! Adalet yürüyüşü niye başarılı olur? Çünkü mazlûm, gözü yaşlı babalar yürüyor.”