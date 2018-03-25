Haksız tutuklama demokrasiye zarar

Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk ile Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker’e mektup gönderen 75 AP üyesi, mektuplarında “Türkiye’de haksız şekilde tutuklanan her bir gazeteci ülkenin demokrasisine zarar veriyor” ifadelerini kullandı.

Avrupa Parlamentosu’nun (AP) 75 üyesi, Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk ile Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker’e gönderdikleri mektupta AB-Türkiye ilişkilerinin insan hakları çerçevesinde ele alınması çağrısında bulundu. Euronews’te yer alan habere göre, AP’de 75 milletvekilinin imzasını taşıyan mektupta Türkiye’de tutuklu bulunan gazetecilerin serbest bırakılması için AB liderlerinden Türk hükümetine baskı yapılması isteniyor. Ana gündem bu olmalı Türkiye’yi eleştiren AP üyeleri, “Türkiye’de haksız şekilde tutuklanan her bir gazeteci ülkenin demokrasisine zarar veriyor. Bu kişilerin durumları AB - Türkiye zirvesinin ana gündemini oluşturmalı” dedi. ‘Türkiye’de bağımsız yargının çökertilmesinden dolayı derin üzüntü duyuyoruz’ diyen milletvekilleri, “Cumhurbaşkanı Erdoğan OHAL’in arkasına saklanıp haksızlıkları örtbas etmeye son vermelidir” ifadelerine yer verdi.

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