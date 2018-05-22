Hakurk bölgesine hava harekatı

TSK tarafından Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine dün düzenlenen hava harekatında, teröristlerin silah mevzisi olarak kullandığı 4 hedef imha edildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine dün düzenlenen hava harekatında 4 hedef imha edildi.
Genelkurmay Başkanlığının resmi Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine dün düzenlenen hava harekatında teröristlere ait hedefler vuruldu.
Bilgilendirmede, teröristlerin silah mevzisi olarak kullandığı 4 hedefin imha edildiği kaydedildi.
AA