Hakurk bölgesine hava harekatı

TSK tarafından Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine dün düzenlenen hava harekatında, teröristlerin silah mevzisi olarak kullandığı 4 hedef imha edildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine dün düzenlenen hava harekatında 4 hedef imha edildi. Genelkurmay Başkanlığının resmi Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine dün düzenlenen hava harekatında teröristlere ait hedefler vuruldu. Bilgilendirmede, teröristlerin silah mevzisi olarak kullandığı 4 hedefin imha edildiği kaydedildi. AA

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