Halep'deki fabrikalar eski günlerine dönmeye başladı

Bir dönem militanların kontrolü altında bulunan Suriye'nin Halep kentindeki tekstil fabrikalarının kriz öncesindeki üretim hacimlerine geri dönmeye başladığı belirtildi.

Halep'teki bir fabrikanın müdürü olan Ziar Kalahisi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, fabrikasının kentteki çatışmalar sonrası ipek ipliği üretimine yeniden başlayan ilk fabrikalardan biri olduğunu söyledi. Kalahisi, "Üretime 1 yıl önce yeniden başladık. Fabrika binası, çatışmalar sırasında büyük zarar gördü. Militanlar, kentin 'ölmesi' için Halep'teki fabrikaları özellikle imha etti. Ancak biz ayağa kalktık ve artık kriz öncesi üretim göstergelerine geri dönüyoruz" ifadelerini kullandı. 'SİPARİŞLER, SURİYE'NİN YENİDEN CANLANDIĞINI GÖSTERİYOR' Bir başka fabrikanın müdür İmam Tuh, aldıkları siparişlerin sayısından Suriye'nin nasıl yeniden canlandığının görüldüğünü kaydetti. Ürünlerinin giyim eşyası, okul üniforması, tıbbi önlük ve askeri giyecek üretiminde kullanıldığını anlatan Tuh, krizin ardından fabrika ciddi düzenlemeler yaptıklarını ve yeni atölye kurduklarını da söyledi. Sputnik Türkiye

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