Halep katliamının sesi Bana ve ailesi Türkiye'ye getirilecek

​Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Halep'teki katliamı dünyaya sosyal medya üzerinden duyuran 7 yaşındaki Bana'nın ailesiyle birlikte Türkiye'ye getirileceğini belirterek, "Bana ve ailesi ikinci başlayan süreçte ilk kurtarılan kişilerden oldu ve onları Türkiye'ye alıyoruz. 19 kişilik bir aile. İnşallah Ankara'ya da getireceğiz." dedi.

Çavuşoğlu, Moskova'da yapılacak Türkiye-İran-Rusya toplantısı için Ankara'dan ayrılmadan önce Esenboğa Havalimanı'nda, Halep'teki son durumu değerlendirdi. Halep'te ateşkes ve tahliye için Türkiye'nin uluslararası platformda yürüttüğü diplomatik çabalara dikkati çeken Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sürece bizzat liderlik ettiğini vurguladı. Tahliye edilenler arasında Halep'teki katliamı dünyaya sosyal medya üzerinden annesiyle birlikte duyuran 7 yaşındaki kız çocuğu Bana 'nın da olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Bana tüm dünyaya seslenmişti 'bizi kurtarın' diye. Sayın Cumhurbaşkanımız ve bana yönelik de çağrılarda bulundu Twitter'da. Ben de kendisine cevap verdim, 'Merak etmeyin, sesinizi duyduk, çaba sarfediyoruz.' diye." dedi. AA

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