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6 TEMMUZ 2018 CUMA - YIL: 49

Halk bitmeyen davalardan şikayetçi

05 Temmuz 2018, Perşembe 23:35
Beyoğlu Belediyesi tarafından Kentsel Dönüşüm Projesi hakkında 2012’den beri açılan davalar devam ediyor. Okmeydanı halkı itirazlarını sürdürürken gelinen noktayı, “halk psikolojik olarak çöküyor“ diyerek anlatıyor.

İstanbul Beyoğlu Belediyesi Kentsel Dönüşüm Ve Tasarım Müdürlüğü tarafından Okmeydanı’nın mülkiyet sorunlarının çözümlenmesi için gerçekleştirilen Kentsel Dönüşüm projesi ile halk dava için İstanbul İdare Mahkemesinde yeniden buluştu.  Mahkeme salonundan takip ettiğimiz davada konuşan Okmeydanı Çevre Koruma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Ali Çetkin, “Bu kaçıncı dâvâ? Benim hafızam yetmedi. 2012’den beri davalar açıyoruz. Mahkemeler iptal ediyor. CHP meclis üyeleri de dava açtı. Beyoğlu Belediye Başkanı bazı toplantılarında bu dava plan dâvâsı değildir diyor. Bu dava siyasî, hatta mezhepsel dava diyor. Sünnî vatandaşların önünde övüne övüne, rahatlıkla söylüyor. Beyoğlu Belediye Avukatı mahkeme heyetine can güvenliğim yoktur. Beni koruyun diye dilekçe veriyor. Aramızda da rahatça dolaşıyor” dedi.  

Allah’ın adaletine güveniyoruz

Genel bir korkunun var olduğunu ifade eden Çetkin, “Vatandaş bizimle buraya gelmekten korkuyor, dernek toplantılarına katılmaktan korkuyor. Belediyenin bazı üyeleri dernek hakkında ‘teröristler’ diyor. Biz Allah’ın adaletine güveniyoruz. Onlar bir tek bu dünyaya güveniyor” şeklinde konuştu. 

Enkazları da kaldırmıyorlar

Dernek Başkanı Çetkin, “2005’te yapılan yıkımlardan dolayı 88 yaşındaki annem en ufak bir gürültüde balkona koşuyor. Evi yıkmaya mı geldiler diye. Halkın psikolojisi bozuldu. Yıktıkları enkazları kaldırmıyorlar diye halk bundan şikâyet ediyor verdikleri vaatleri yerine getirmeyince de halk psikolojik olarak çöküyor” dedi. Okmeydanı mağdurlarından Cenap Öztaş, “Okmeydanı İstanbul’un gözbebeği buranın çilesini dedemler, babamlar çekti, şimdi de bizler çekiyoruz.  Dedelerimizden kalma bu evleri, ellerimizden alan Belediye bizleri cüz’î bir fiyat karşılığında başka yerlere sevk ediyor”  ifadelerinde bulundu.

Bu plan bizi temsil etmiyor

Dâvâcı Süleyman Özdoğan, “Biz mahallede ilişkileri çok iyi olan, birbirleriyle kaynaşan ve akrabalık ilişkileri olan bir mahalleyiz. Biz aslında kentsel dönüşüme karşı değiliz. Sadece beklentilerimizi karşılamıyor diye karşı çıkıyoruz. Bizi temsil etmiyor bu plan” dedi. Özdoğan, “Talebi reddeden belediye anket yaptığını söylüyor. Bilirkişi anket yapmadı. Bilirkişilerin yanında avukatlar dahi yoktu. Hızlı bir şekilde alanı gezdiler sadece” şeklinde konuştu. 

Bu planın esâsı ‘belirsizlik’ 

Bir diğer dâvâcı ve mahalle temsilcisi olan Rüstem Karakuş, “Bu plan adeta belirsizliği esas alan bir plandır. Şeffaf değil, plan notları açık seçik değil, plan geleceğimizi göstermiyor. Belirsizlikten dolayı keyfiyete açık bir plandır. Bu plan yerleşimcilerin öz inisiyatifine yer vermiyor. Bu yüzden insanların ne olacağı nereye gideceği hakkında planda hiçbir bilgi göremiyoruz. Bu plan modern şehircilik anlayışıyla bağdaşmayan bir kapalı site anlayışına mecbur bırakıyor bizleri” dedi.

Haber: Netice Kübra Görentaş - Lütfiye Kef 

Etiketler: istanbul, beyoğlu, kentsel dönüşüm, şehir planlama
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