‘Halk da, devlet gibi tasarruf yapsın’

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, “Bizim halkımız da, devlet kadar tasarruf etmelidir, tasarruf etmesini öğrenmelidir. Kendi gücünün üstünde yaşamamalıdır.” dedi.

Kayseri OSB’nin ev sahipliğinde düzenlenen “Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) İç Anadolu Bölge Toplantısı”na katılan Büyükdede, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin getirdiği büyük bir avantajı yaşadıklarını söyledi.

Bunları eskiden söylemezdik!

Eskiden söylenemeyen sözleri sarf ettiğini vurgulayan Büyükdede sözlerini şöyle tamamladı: “İstanbul’daki insanlara bakıyorum, Ankara’dakileri de görüyorum, kimse hâlâ tasarruf etmek niyetinde değil. Hâlâ kendi ürettiğinin üstünde masraf etmeye devam ediyor ve bunların bedelleri böyle karşımıza 250 milyar dolar diye ortaya çıkıyor. Ama, artık bugün bizim bunu söylememiz lâzım. Sivil halk tasarruf etmelidir. Bunu bizim söylememiz lâzım. Politik sebeplerle bugüne kadar söylenmiyor olabiliyordu, ama ben politikacı değilim. Ben söylerim. Politik olarak değil. Bizim halkımız da devlet kadar tasarruf etmelidir, tasarruf etmesini öğrenmelidir. Kendi gücünün üstünde yaşamamalıdır.”