Halk, rant ve yolsuzluktan şikayetçi

AKP’nin belediyelere ilişkin sorunları araştırdığı raporda, halkın rant ve yolsuzluklardan şikayetçi olduğu ortaya çıktı.

Yerel seçimler yaklaşırken AKP, Türkiye genelinde parti ayrımı yapmaksızın yurttaşların belediyelere ilişkin sorunlarını ve şikayetlerini rapor haline getirdi. Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın ulaştığı raporda, Türkiye genelinde yurttaşların şikâyetleri altı başlıkta toplandı: ‘Yolsuzluk ve rant iddiaları’, ‘altyapı eksiklikleri’, ‘kalitesiz şehir yaşamı’, ‘belediye yöneticilerinin duyarsızlığı’, ‘belediye denetimindeki eksikler’ ve ‘aynı hizmetlerin tekrarlanması.’

Çalışmalar sürekli tekrarlanıyor

Raporda, şehirlerdeki altyapı eksiklikleri en çok şikayet edilen konu oldu. Vatandaşlar, çalışmaların bir türlü bitmemesinden, sürekli aynı çalışmaların tekrar etmesinden rahatsızlığını dile getirdi. Yolsuzluk ve rant, en çok dile getirilen şikayetlerin başında gelirken, kentsel dönüşümden kaynakları rant iddialarından da çok rahatsızlık olduğu ortaya çıktı. Raporda özellikle belediye hizmetlerinin rüşvet ve komisyonsuz yapılmadığı, imar izinlerinde yakın şirketlere kayırmacılık yapıldığı iddiaları çok yoğun şekilde dile getiriliyor.

Rant var, denetim yok

Yine raporda yurttaşların, 50 katlı bir bina görse ‘Kimbilir ne rant var burada’ diye şüpheyle baktığı anlatılıyor. Seçmenin belediye harcamalarının ve hizmetlerinin tam olarak denetlenmediğini düşündüğünün belirtildiği raporda, yurttaşların belediye gelirlerinin amacına uygun kullanılmadığı, belediye çalışanların işini hukuk kurallarına uygun yapıp yapmadığını denetleyen mekanizma olmadığını düşündüğü, yolsuzluk ve rantın da denetim yetersizliği nedeniyle yaşandığını belirtiliyor.