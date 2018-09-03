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5 EYLÜL 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Halk, rant ve yolsuzluktan şikayetçi

03 Eylül 2018, Pazartesi 23:39
AKP’nin belediyelere ilişkin sorunları araştırdığı raporda, halkın rant ve yolsuzluklardan şikayetçi olduğu ortaya çıktı.

Yerel seçimler yaklaşırken AKP, Türkiye genelinde parti ayrımı yapmaksızın yurttaşların belediyelere ilişkin sorunlarını ve şikayetlerini rapor haline getirdi. Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın ulaştığı raporda, Türkiye genelinde yurttaşların şikâyetleri altı başlıkta toplandı: ‘Yolsuzluk ve rant iddiaları’, ‘altyapı eksiklikleri’, ‘kalitesiz şehir yaşamı’, ‘belediye yöneticilerinin duyarsızlığı’, ‘belediye denetimindeki eksikler’ ve ‘aynı hizmetlerin tekrarlanması.’

 

Çalışmalar sürekli tekrarlanıyor 

Raporda, şehirlerdeki altyapı eksiklikleri en çok şikayet edilen konu oldu. Vatandaşlar, çalışmaların bir türlü bitmemesinden, sürekli aynı çalışmaların tekrar etmesinden rahatsızlığını dile getirdi. Yolsuzluk ve rant, en çok dile getirilen şikayetlerin başında gelirken, kentsel dönüşümden kaynakları rant iddialarından da çok rahatsızlık olduğu ortaya çıktı. Raporda özellikle belediye hizmetlerinin rüşvet ve komisyonsuz yapılmadığı, imar izinlerinde yakın şirketlere kayırmacılık yapıldığı iddiaları çok yoğun şekilde dile getiriliyor.

Rant var, denetim yok 

Yine raporda yurttaşların, 50 katlı bir bina görse ‘Kimbilir ne rant var burada’ diye şüpheyle baktığı anlatılıyor. Seçmenin belediye harcamalarının ve hizmetlerinin tam olarak denetlenmediğini düşündüğünün belirtildiği raporda, yurttaşların belediye gelirlerinin amacına uygun kullanılmadığı, belediye çalışanların işini hukuk kurallarına uygun yapıp yapmadığını denetleyen mekanizma olmadığını düşündüğü, yolsuzluk ve rantın da denetim yetersizliği nedeniyle yaşandığını belirtiliyor. 

Etiketler: yersel seçimler, belediyeler, akp, rapor, araştırma, rant, yolsuzluk
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  • HÜSEYİN İLHAN

    4.9.2018 12:10:46

    BELEDİYELERDEKİ ŞİKAYETLER; 1-Devlet şirketlerini özelleştirme ile elden çıkarırken BELEDİYELER BİT'LER KURUYOR.Bu sayede milyarlarca lira garibanlrın sırtından yandaşlara aktarılıyor. 2-Belediyeler mesken ve sanayi arsası üretmiyor.Bunun için çok hızlı ve doğru planlar yapılması şart.Bu plan üretimeyince GECEKONDU TERÖRÜ-ÇARPIK VE TARIM ALANINDA SANAYİ TESİSLERİ YAPILIYOR.Hem sanayici pahalı arsa almak zorunda hemde TARIM ALANLARI KİRLETİLEREK ÜKEYE ZARAR VERİLİYOR. 3-KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ TEŞVİK ediliyor.Ruhsat harcı,noter işlemleri ve kira desteği gibi.Amma belediyeler haksızca dönüşüme giren yerlerden aldıklarıyla bu teşviklerden katbekat yüksek meblağlar alıyor. Bunu başkan beyde biliyor.DÖNÜŞÜM YAPACAK MÜTEAHHİTTEN TÜRGEV e şimdiye kadar yapılan bağışar açıklanmalıdır.

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