Halkın ekonomisi iyi gitmiyor

Sakarya Adalet ve Özgürlükler Platformu, 624. hafta basın açıklamasında toplu görüşmeleri, çiftçilerin zararlarını ve kanun hükmündeki kararnamelerdeki haksız uygulamaları gündeme aldı.

Platform adına yapılan açıklamada “acı olduğu dönemlerde, insanlar yalan hayallere, içi boş söylemlere kanmak ister… Bizi kurtaracak olan gerçeklerse, ancak rahatımızı bozmayı göze almakla görülebilir. Türkiye, bugün tüketim ekonomisinin çarkları arasında geleceğini tüketiyor. Elde avuçta hazır olanı satarak yüzülen denizin sonu yaklaşıyor. Diğer taraftan yüksek faiz oranları, az zamanda çok kazanmak isteyen küresel fırsatçıları akbaba gibi üzerimize çekiyor. El parasıyla büyüdüğümüz, kalkındığımız masalına inanmak isteyenler var. Ekonominin gerçek haliyse; sokağın, esnafın, tarlanın, pazarın rakamlarına bakıldığında görülebilir. Eğer ekonomide işler gerçekten iyi gitseydi; o zaman kamu çalışanlarına ve emeklilere yapılan zam oranı daha yüksek olurdu. Milyonlarca kamu çalışanı ve emeklisi, bir kez daha yoksulluk sınırının altında yaşamaya mahkûm edildi” ifadelerine yer verildi.

Meclis’in devre dışı kaldığı kararnamelerle idare ediliyoruz

Açıklamanın devamında “Faizin, kredinin, hibelerin ve sun’î desteklerin beslediği bir ekonomi elbette tüketimden ibaret kalacaktır. Kötüsü, gerçek üreticilerin de bu ekonominin kurbanı olmasıdır” denilerek “Fındık üreticilerinin hali ortada. Hallerine itiraz etmek istediklerinde ise sesleri Kocaali’de olduğu gibi anında kısılıyor. Pamukova ve Geyve’de çiftçiler, para etmeyen ürünlerini hayvanlara yem etti” ifadeleriyle kötü gidişata dikkat çekildi. Her alanda sorun olduğu belirtilen açıklamada “Tükeniş sadece ekonomide, tarımda değil. Siyaset de epeydir çözüm üretmek yerine günü kurtarmaya dönük hamlelere sahne oluyor. Gücün tek merkezde toplandığı dar bir alana sıkışan yönetim, Meclis’in devre dışı kaldığı kararnamelerle idare ediliyor. Her kararname, bu anlayışa dönük yeni bir uygulama ortaya koyuyor. Darbeyle, darbeci yapıyla adalet ve hukuk içinde hesaplaşma çağrıları çoktandır havada kalıyor. İhraçlar, haklarında ne idarî ne de hukukî hiçbir işlem bulunmayan insanları da haksızlığa uğratıyor” denildi.