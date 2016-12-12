Hamile kadını darbettiği iddia edilen saldırgan serbest

MANİSA'nın Turgutlu İlçesi'nde 1 çocuk annesi 4 aylık hamile Ebru Tireli'ye parkta spor yaparken saldırdığı iddiasıyla tutuklanan Mehmet T., delil durumu değişikliği dikkate alınarak bugün serbest bırakıldı.

Turgutlu'nun Ergenekon Mahallesi'nde geçen çarşamba günü meydana gelen olayda, 4 aylık hamile olan 32 yaşındaki Ebru Tireli, akşam saatlerinde evinin yakınındaki Osman Gazi Parkı'na spor yapmaya gitti. Bu sırada, kırmızı renkli bir otomobilden inen bir erkek, yanına gelip "Bir daha burada yürüyüp, spor yapmayacaksın" diye bağırdı, ayağından çıkardığı ayakkabısıyla genç kadının suratına vurdu. Saldırgan, dengesini yitirince düşerek başını kaldırıma çarpan Ebru Tireli'ye yerdeyken tekme atıp vurmayı sürdürdü. Korkup, gözyaşları döken hamile olduğunu söyleyen Ebru Tireli'nin çığlık atması üzerine saldırgan kaçtı.

Turgutlu'da hamile Ebru Tireli'ye yapılan saldırı, kamuoyunda büyük tepkiyle karşılanırken, Manisa Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç'in talimatıyla saldırganın yakalanması için 'özel ekip' görevlendirildi. Görgü tanıklarının verdiği bilgileri tüm detaylarıyla değerlendiren polis saldırganın eşkalini ve kullandığı aracın plakasını belirledi. Tire ilçe merkezinde babasına ait tarım ilaçları satılan işyerinde çalışan Mehmet T., olayın faili olduğu iddiasıyla yakalandı. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Mehmet T. ilk ifadesinde suçlamaları kabul etmedi, olay anında başka yerde bulunduğunu anlattı.

Mehmet T.'nin avukatı Melike Ören Tak, müvekkilinin arabasının olay günü evinin önünden ayrılmadığına dair kamera kaydını mahkemeye sunduklarını belirterek delil durumu değişikliği dikkate alınarak serbest bırakıldığını ifade etti. Tak, "Müvekkilimin tutukluluğundan sonra olayda kullandığı ileri sürülen aracın saldırı anında evinin önünde durduğuna ait güvenlik kamerası görüntüleri bulduk. Bunun üzerine delil durumu değişikliği olduğu için savcılığa itirazda bulunduk. Emniyet kaynaklarının da yaptığı incelemede bu görüntüler doğrultusunda delil dumu değşiikliğniden dolayı mücvekkilim serbest kaldı. Gerçek saldırganın yakalanması için de emniyet titiz çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

"EŞİM DÜŞÜK TEHLİKESİ GEÇİRİYOR"

Saldırıya uğrayan hamile Ebru Tireli'nin eşi Akın Tireli, şunları söyledi: "Tutuklanan kişinin serbest kaldığını biz de duyduk. Ancak zaten onu teşhis eden görgü tanıklarına o kişiyi nasıl teşhis ettiklerini sormak lazım. Biz şu anda ne televizyon izliyoruz ne de bu konuyla ilgili konuşuyoruz. Çünkü bebeğimiz düşük tehlikesi geçiriyor. Aile olarak tek düşüncemiz eşim ve bebeğimin sağlığı" dedi.