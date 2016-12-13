Hamile kadını darp ettiği iddia edilen saldırgan tutuklandı

Turgutlu Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Emre, parkta spor yapan 4 aylık hamile Ebru Kaya Tireli'nin darbedilmesine ilişkin bir şüphelinin tutuklandığını bildirdi.

Emre, yaptığı yazılı açıklamada, Tireli'nin darbedilmesine ilişkin yürütülen soruşturmanın devam ettiğini, olayın faili olabileceği değerlendirilen bir şahsın yakalanıp gözaltına alındığını belirtti. Şüphelinin, olay günü parkta tartışma sırasında mağdurun yere düştüğünü kabul ettiğini vurgulayan Emre, zanlının bugün tutuklandığını ifade etti. Öte yandan tutuklanan şüphelinin D.K. olduğu öğrenildi. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 7 Aralık'ta bir parkta spor yapan 4 aylık hamile Tireli'nin darbedilmesi üzerine başlatılan soruşturmada tutuklanan Mehmet T, dün serbest bırakılmıştı.

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