CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, Genel Yayın Yönetmenimiz Kâzım Güleçyüz’e Twitter’dan yazdı:

“Başörtüsü konusunda sorunun çözümü için ilk adımı Sn. Kılıçdaroğlu atmıştır.”

“Başörtülü kızlarımızın/kadınlarımızın milletvekili olarak TBMM’ye, devlet memuriyetine girmelerinde de CHP hep özgürlükçü bir tutum takınmış ve bunu desteklemiştir.”

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Hamzaçebi: Başörtüsü için ilk adımı biz attık

CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi’den, partisinin başörtüsü konusundaki yaklaşımını özetleyen bir DM notu aldık.

Aktarıyoruz:

Sn. Kılıçdaroğlu 31.5.2010’da genel başkan olduktan sonra 12 Eylül 2010’da yapılacak referandum için mitingler yapmaya başladı. O mitinglerin birinde “Başörtüsünü Türkiye’de bir sorun kaynağı olmaktan çıkaracağım” dedi. O zamana kadar bunun için yasa, hatta anayasa değişikliği gerekir deniliyordu. O tarihten sonra bu tartışma sona erdi ve başörtülü öğrenciler bir YÖK genelgesi sonrasında üniversiteye girmeye başladılar. Sorunun çözümü için ilk adımı Sn. Kılıçdaroğlu atmıştır. Başörtülü kızlarımızın/kadınlarımızın milletvekili olarak TBMM’ye, devlet memuriyetine girmelerinde de CHP hep özgürlükçü bir tutum takınmış ve bunu desteklemiştir.