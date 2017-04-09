Hangi kamuoyu vicdanı yaralandı?

HSYK’nın, gazetecilerin yargılandığı dâvâda 21 ismi tahliye eden hâkimlerin açığa alınmasının gerekçelendirdiği karar açıklandı.

Açıklamada verilen tahliye kararlarının toplumda infial oluşturduğuna ve darbe girişiminin oluşturduğu toplumsal travmaya atıf yapıldı. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK), tahliye kararı veren İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı İbrahim Lorasdağı, üyeler Barış Cömert ve Necla Yeşilyurt Gülbiçim ile duruşma savcısı Göksel Turan’ın geçici görevden uzaklaştırılmalarıyla ilgili kararın gerekçesini açıkladı.

Toplumda infial uyandırdı

Açıklamada “delillerin henüz toplanmaması ve dosyanın nihaî hale gelmemesi nedeniyle, hakimin takdir yetkisini kullanabileceği bir durumun söz konusu olmadığı ifade edildi. Açıklamada aynı zamanda, tahliye kararının ‘makul, mantıklı ve geçerli nedenlere dayanmadığı, tutarsız ve hukukilikten uzak olduğu, haklarında eş değer deliller bulunan sanıklar arasında farklı işlemi gerektiren sebebi ikna edici, adil ve tutarlı bir şekilde izahtan uzak olduğu’ Türk Ceza Kanunu’nda öngörülen ceza miktarları ile ölçülülük ilkesi gözetilmeden verilen tahliye kararının toplumda infial uyandırdığı ve kamuoyu vicdanını yaraladığı” şeklinde gerekçeler yer aldı.

Gözaltı süreleri 7 gün daha uzatıldı

Gülen Hareketi’ne yakın medya organlarında çalışmış gazetecilerin tutuklu yargılandığı dâvâda haklarında tahliye kararı çıktıktan sonra gözaltına alınan 13 kişinin gözaltı süresi yedi gün daha uzatıldı. Dâvânın Cuma günü görülen duruşmasında sanıklardan 21’i hakkında tahliye kararı verilmişti. Ancak sanıklardan hiçbiri serbest bırakılmamıştı. Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Yaman Akdeniz, Twitter hesabından aralarında gazeteci Murat Aksoy ve müzisyen Atilla Taş’ın da bulunduğu 13 kişinin gözaltı süresinin yedi gün uzatıldığını duyurdu.