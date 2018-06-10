Hangisine inanalım?

AKP SEÇİM BEYANNAMESİ: “OHAL SÜRECEK.” CUMHURBAŞKANI: “SEÇİMDEN SONRA KALKABİLİR.” BAŞBAKAN: “YENİ HÜKÜMET OHAL’İ KALDIRACAK.”

Çelişkili mesajlar

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın okuduğu seçim beyannamesinde “OHAL uygulamasını vatandaşlarımızın huzuru tam temin edilene kadar sürdüreceğiz” ifadesine yer verilmişken, son günlerde Cumhurbaşkanı ve Başbakan farklı beyanlarda bulundu.

Yatırımcı rahatlayacak

Erdoğan’ın “Seçim sonrası OHAL'i masaya yatırıp onu kaldırma gibi bir durum söz konusu olabilir” sözünden sonra Başbakan Yıldırım “Umarım, OHAL meselesi yeni hükümetin gündeminde olacak ve kaldırılması cihetine gidilecek, yatırımcı da rahatlayacak” dedi.

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HANGİSİNE İNANALIM?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım peşpeşe açıklamalar yaparak OHAL’in kaldırılacağını söyledi. Kısa süre önce uzatılan OHAL’in şimdi neden kaldırılmak istendiği anlaşılmazken, inandırıcı da bulunmadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım peşpeşe açıklamalar yaparak olağanüstü halin (OHAL) kaldırılacağı sözünü verdi. Yine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, 24 Mayıs’ta açıkladığı seçim beyannamesinde, OHAL’in sürdürüleceği belirtilmişti. Kısa sürede yapılan karar değişikliği, seçmene karşı artık OHAL’i savunamadıkları yorumlarını gündeme getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNN Türk İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal ve Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat’ın sorularını yanıtladı. ‘OHAL kalkacak mı?’ sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Seçim sonrası OHAL’i masaya yatırıp onu kaldırma gibi bir durum söz konusu olabilir. Onun çalışmasını da yapmış olacağız” cevabını vermişti.

Yatırımcıları rahatlatacak

Başbakan Binali Yıldırım, NTV yayınında gündeme ilişkin soruları cevapladı ve OHAL’le ilgili Erdoğan’la benze ifadeleri kullandı. Yıldırım, OHAL’in seçimden sonra kalkabilme ihtimaline ilişkin soru üzerine, vatandaşların bu dönemde her şeyinin normal gittiğini, özellikle 15 Temmuz darbe girişiminden sonra örgütle mücadelede kendilerine olağanüstü halin önemli bir esneklik sağladığını vurguladı. Bu mücadelede de ciddî ilerleme kaydedildiğini, mahkemelerin hemen hemen darbeye bizatihi bulaşanların hükümlerini verdiğini anlatan Yıldırım, devam eden çok az dava kaldığını dile getirdi. Bu mücadelede herhangi bir zaaf yaşanmasının çok olası olmadığına dikkati çeken Yıldırım, “O yüzden Sayın Cumhurbaşkanımızın bu açıklaması (OHAL) çok iyi bir açıklama olmuştur. Ümit ederim yakın zamanda olağanüstü hal meselesi yeni hükümetin gündeminde olacaktır ve kaldırılması cihetine gidilecektir” dedi. Başbakan Yıldırım, olağanüstü hale ilişkin kararın, küresel yatırımcılar açısından da önemli bir rahatlamayı beraberinde getireceğini belirtti.

AKP beyannamesinde OHAL sürecek sözü vardı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, 24 Mayıs’ta açıkladığı, 24 Haziran 2018’e çekilen genel milletvekili seçimlerine ilişkin olarak partisinin seçim beyannamesinde, OHAL’in sürdürüleceği belirtilmişti. Beyannamede OHAL’in devam edeceği mesajı şu ifadeyle yer aldı; “Haklar ve hürriyetlerin temel şartı vatandaşlarının can ve mal güvenliğinin devlet tarafından sağlanmasıdır. 15 Temmuz gibi yarım asırlık dış destekli sinsi bir projenin sonucunda gerçekleştirilen hain darbe girişimi karşısında başlatmak zorunda kaldığımız OHAL uygulamasını vatandaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerine zarar gelmeden millî güvenliğimizin ve vatandaşlarımızın huzuru tam olarak tesis edilene dek sürdüreceğiz''