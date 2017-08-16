‘Hani tahliye olursam yerim belli olsun’

Atilla Taş ve Murat Aksoy’un da sanıkları arasında yer aldığı medya yapılanması dâvâsı başladı. Atilla Taş’ın da aralarında olduğu 13 kişiye 2’şer kez ağırlaştırılmış müebbet talebi medya yapılanmasını oluşturdukları iddiasıyla aralarında Atilla Taş ve Murat Aksoy’un da bulunduğu 12’si tutuklu 13 sanığın ‘darbeye teşebbüs’ suçundan yargılanmasına başlandı. Duruşma, sanıkların kimlik tesbiti ve yoklamanın yapılmasıyla başladı. Kimlik tespiti sırasında söz alan tutuklu sanık Atilla Taş’ın, adresinin değiştiğini söyleyip, “Hani tahliye olursam yerim belli olsun” demesi salonda gülüşmelere neden oldu.

‘Çok yorgunum sayın heyet’

Aralarında sanatçı Atilla Taş ve gazeteci Murat Aksoy’un da olduğu 13 kişi hakkında “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” ve “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs” iddiasıyla açılan dava dün başladı. Duruşmada ilk sözü tutuklu gazetecilerden Cihan Acar aldı. Acar, Yeşil Yol filmindeki repliği hatırlatarak “Çok yorgunum sayın heyet” dedi. Acari eğitim, Soma, Suruç ve mülteci ve çevre konularındaki haberlerini hatırlattı. “Hiçbir örgüt adına haber yapmadım, 27 yaşımda cezaevinde girdim 28 yaşımı cezaevinde geçirdim. Hayatım gizli ve saklı değil sonuna kadar şeffaftır. Bu temiz geçmişimle terör örgütü üyeliği ve darbeye teşebbüs ile suçlandım” diye konuştu. Acar, “Yorgunum çünkü 28 yaşımda cezaevinde yaşadım, üç farklı şehirde yedi farklı nezarethanede kaldım. “Üç buçuk yıllık muhabirim, meslek hayatımın yarısı kadar süredir hapisteyim. Gençliğimin baharındayım ama en güzel çağlarımı hapiste geçiriyorum. Giyiniyorum, taranıyorum ama hep aynı kişiye soruyorum ‘Yakup nasıl olmuş?’” şeklindeki ifadeleriyle durumunu anlattı.