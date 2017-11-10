Harp Okulu Davası'nda 4 tahliye

15 Temmuz Darbe girişimiyle ilgili Kara Harp Okulu'ndaki 239 askerin yargılandığı davada 4 tahliye çıktı.

15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulu’ndaki (KHO) eylemlere ilişkin 239 kişinin yargılandığı davada ara kararını açıklayan mahkeme, 4 sanığı adli kontrol şartıyla tahliye etti.

Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

ALARM VERİLDİ GELDİM

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde savunmasını yapan tutuklu sanıklardan Yüzbaşı Erkan Peker, darbe girişiminden haberdar olmadığını, alarm verilmesi üzerine kendisine ihtiyaç olabileceği düşüncesiyle kışlaya geldiğini öne sürdü.

Kimseden darbeye yönelik emir almadığını, kimseye emir de vermediğini iddia eden Peker, okuldaki kursiyer subayların helikopterlerle Genelkurmay Başkanlığı'na nakliyle ilgili talimat verdiği iddiasını da kabul etmedi.

DARBECİ DEĞİLİM

Peker, sınav analiz subayı olduğunu belirterek, "Darbeci değilim, darbeye yönelik hiçbir faaliyet içinde yer almadım. Suç işlemedim. Halen TSK mensubuyum. Tek yaptığım alarm verilmesi üzerine her TSK mensubunun yapması gerektiği gibi birliğime katılmaktır." dedi ve tahliye talebinde bulundu.

TELEVİZYONDAN ÖĞRENDİM

Sanık eski Yüzbaşı Miraç Karakuş ise savunmasında, saat 22.00 sularında uçak sesleri duyduğunu, ne olduğunu öğrenmek için tabur nöbetçi subayı Emrah Akdeniz'i aradığını, Akdeniz'in bölük komutanlarının mesaiye çağrıldığını söylemesi üzerine kışlaya geldiğini dile getirdi.

Yaralı eline pansuman yaptırdıktan sonra lojman nizamiyesinde görevlendirildiğini savunan Karakuş, gecenin ilerleyen saatlerinde bölük komutanlarının kullandığı dinlenme salonundaki televizyondan darbe girişimini öğrendiğini ancak kendilerinin darbe faaliyeti içinde değil, girişimin karşısında kışlanın güvenliğini sağlamak için görev yaptıklarını düşündüğünü öne sürdü.

ADLİ KONTROL YETERLİ

Ara karar Savunmaların ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklardan eski Binbaşı Vedat Karagöz, eski Yüzbaşı Mustafa Tanrıkulu, eski Üsteğmen Muhammet Elliiki ve eski Teğmen Burak Yandım'ı, savunmalarının alınması ve mevcut delil durumu, tutuklamadan beklenen faydanın adli kontrolle sağlanabilecek olmasını dikkate alarak adli kontrol şartıyla tahliye etti.

ERTELEME KARARI

Diğer sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme, davanın görülmesine 13 Kasım Pazartesi devam edileceğini belirterek, duruşmayı tamamladı.