Harran Üniversitesi Rektörü istifa etti

Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın görevinden istifa etti.

Taşaltın, yaptığı yazılı açıklamada, göreve geldiği 6 Nisan 2015 tarihinden bugüne kadar, büyük bir özveri ve gayretle ülkesine, milletine, Şanlıurfa’ya ve üniversiteye hizmet etmeye çalıştığını belirtti. Sputnik’in haberine göre, Bu süreçte birçok zorlukla mücadele etmek durumunda kaldığını söyleyen Taşaltın, açıklamasında, “Gelinen noktada özel bir televizyon programında yaptığım şahsî konuşmalarım maalesef çarpıtılarak, kamuoyunda Sayın Cumhurbaşkanımızı yıpratmak üzere kullanılmaya kalkışılmıştır. Bu nedenle üniversitemi ve Cumhurbaşkanlığı makamını yıpratmamak için rektörlük görevimden ayrılıyorum. Detaylı açıklamayı daha sonra yapacağım” ifadelerine yer verdi. Rektör Taşaltın, katıldığı bir televizyon programında “Şu anda başkanlık sistemine gittiğimiz dönemde çok daha yetkili durumda Cumhurbaşkanımız… İslâmî olarak cumhurbaşkanına itaat etmek farzı ayın’dır. Karşı gelmek de harpten kaçmak manasına gelir haramdır. Biz itaat ediyoruz cumhurbaşkanımızdır” demişti.

Yükseköğretim Kurulu akademisyenleri uyardı

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK), Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın’ın istifasına ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada “Akademi camiamızdaki bütün değerli hocalarımızın ve bilhassa karar alma mevkilerinde bulunan sayın idarecilerimizin söz ve fiillerinin ölçülü, makul, ilmi çerçevede ve toplumun hassasiyetlerini gözetir şekilde olmasına azamîdikkat göstermelerinin ehemmiyeti bir kez daha ortaya çıkmıştır.” değerlendirmesinde bulunuldu.