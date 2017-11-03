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5 KASIM 2017 PAZAR - YIL: 48

Hasan Akar tahliye edildi

03 Kasım 2017, Cuma 13:41
M. Kemal'e hakaretten 2 yıl 6 aya mahkum edilen Hasan Akar'ın cezası istinaf mahkemesi tarafından bozuldu. Mahkeme, Akar'ın tahliyesine de karar verdi.

‘Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret etmek' ve ‘Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' suçlarından tutuklanan Hasan Akar'ın aldığı 2 yıl 6 aylık hapis cezası İstinaf Mahkemesi'nce bozuldu. Mahkeme, Akar'ın tahliyesine de karar verdi. Mahkeme, bozma kararında sanığın videosunun yayınlanmasına rızasının olmadığından aleniyet unsurunun oluşmadığı, videonun eski tarihli olabileceği nedeniyle de davada düşme kararı verilebileceğini vurguladı. Dosya, Bakırköy 18. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Habertürk'ten Arzu Kaya‘nın haberine göre, Hasan Akar hakkında bir videoda M. Kemal'in hatırasına hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında geçen mayıs ayında soruşturma başlatıldı. Adresinde bulunamadığı için hakkında yakalama kararı çıkarılan Akar'ın 7.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

43 GÜN SONRA TESLİM OLDU

43 gün sonra adliyeye gelerek teslim olan ve tutuklanan Hasan Akar savunmasında, 2004 yılında Almanya'da ev ortamında kendisine sorulan bir soru üzerine okuduğu kitaplardaki bilgileri naklettiğini öne sürdü. Bakırköy 18. Asliye Ceza Mahkemesi, Temmuz ayında davayı karara bağlayarak Akar'ın 'Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret etme' ve 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçlarından toplamda 2 yıl 6 ay hapsine hükmetti.

Akar'ın karara itiraz etmesi üzerine istinaf mahkemesi konumundaki İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi 5 Ekim günü kararı bozdu. Daire kararında, suça konu videonun yayınlanmasında sanığın rızasının olmadığı, yayınlayan kanalın videoyu sosyal paylaşım sitesinden aldığını anlattı. Videonun Adli Tıp Kurumu'na ya da görüntü çözümü konusunda uzman bir kuruma gönderilerek suç tarihinin şüpheye mahal bırakmayacak şekilde tespit edilmesi gerektiği, 2004 yılında çekildiğinin tespiti halinde ise her iki suç yönünden zaman aşımı süresi dolduğu dikkate alınarak düşme kararı verilebileceği vurgulandı.

Sanığın ulusal kanalda videonun yayınına izin vermediği halde kanalın habercilik adına yayınlamasının aleniyet unsurunun oluşmasına sebep olmayacağı belirtilen kararda, aleniyet unsununun nasıl gerçekleştiği konusunun irdelenmeyerek eksik incelemeyle karar verildiği kaydedildi. 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme 'suçunda ise kamu düzeni açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkması halinde sanığın cezalandırılacağının belirtildiği, mahkemenin gerekçeli kararında ise açık ve yakın tehlikenin ne olduğu hususunun açıklanmadığı anlatıldı.

İstinaf Mahkemesi, dosyanın yeniden incelenmek ve hüküm kurulmak üzere bozduğu kararı Bakırköy 18. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderdi, Akar'ın da tahliyesine karar verdi.

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