Hasan Celal Güzel ebedi yolculuğuna uğurlandı

Ağır akciğer enfeksiyonuna bağlı olarak gelişen solunum yetmezliği nedeniyle 73 yaşında tedavi gördüğü hastanede vefat eden eski bakanlardan Hasan Celal Güzel için Hacı Bayram Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törende, Güzel'in eşi Ülker, kızı Emine Elif Güzel Meydanlı ve oğlu Mustafa Veysi taziyeleri kabul etti. Cenaze törenine, Güzel'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, kabine üyeleri, milletvekilleri, siyasi parti genel başkanları, eski siyasetçiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güzel'in oğlu Mustafa Veysi Güzel ile yan yana saf tuttu. Öğle namazının ardından cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. Erbaş, Güzel için cemaatten helallik istedi. AA

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