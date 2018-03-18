Hasan Celal Güzel hastaneye kaldırıldı

Eski bakanlardan Hasan Celal Güzel (73), Denizli’deki bir termal otelde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, fizik tedavi için birkaç gün önce Pamukkale ilçesi Karahayıt Mahallesi’ndeki termal tesise gelen Güzel, böbrek yetmezliği ve tansiyon düşüklüğü dolayısıyla rahatsızlanarak özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedavisi yoğun bakımda devam eden Güzel’in gün içinde ambulans helikopterle Ankara’ya sevk edileceği belirtildi. Bürokratlığın ardından 1986 yılındaki seçimlerde Anavatan Partisi’nden (ANAP) Gaziantep Milletvekili seçilen Hasan Celal Güzel, Devlet Bakanlığı ve Millî Eğitim ile Gençlik ve Spor Bakanlığı yapmıştı. AA

Okunma Sayısı: 206

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.