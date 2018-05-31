Hastalara büyük eziyet

İstanbul Tuzla'daki Yavuz Selim Devlet Hastanesinde asansör bozuk olduğu için hastalar büyük sıkıntı çekiyor.

T.C. Sağlık Bakanlığı Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi Polikliniklerindeki asansörler bozuk olduğu için hastalar büyük sıkıntı çekiyor. Polikliniklerdeki asansöre "Asansör arızalıdır" yazısı asılmış vaziyette. Yürükemte zorlanan ve tekerlekli sandalye ile hastaneye gelen hasta yakınları, "Hastaları kucağımızda, arabaları elimizle üst kata taşıyoruz. Yardım edecek hiç bir görevli de yok. Bunca zaman yapılamayan asansör olur mu? Bir asansör arızası bir günde tamir edilemez mi? Büyük sıkıntı çekiyoruz ve yetkilileri buna çözüm bulmasını istiyoruz" dediler. Haber Merkezi

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