''Hastaneye sevkini gerektirecek herhangi bir rahatsızlığı yok''

Edirne Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 'kalp ağrısı' şikayetçiyle çıkarıldığı cezaevi revirinde yapılan kan tahlili sonucu 'kolesterolü' yüksek çıktı.

Demirtaş'ın hastaneye sevk edilecek herhangi bir rahatsızlığının olmadığı belirtildi.

Haklarında yürütülen terör soruşturması kapsamında tutuklanan ve Edirne F Tipi Cezaevi'ne konulan Demirtaş, dün gece kalp ağrısı şikayetiyle cezaevinin revirine götürüldü. Burada yapılan kan tahlili ardından herhangi bir sağlık sorununa rastlanmayan Demirtaş'ın kolesterolünün yükseldiği belirlendi. Revirdeki tedavisinin ardından Demirtaş yeniden tek kişilik koğuşuna alındı. HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın hastaneye sevk edilecek herhangi bir sağlık sorununun bulunmadığı bildirildi.

BİLGEN'DEN KALP SPAZMI İDDİASI

HDP Genel Merkezi sosyal medya hesabından parti sözcüsü ve Kars Milletvekili Ayhan Bilgen'in açıklaması yayınlanarak, Selahattin Demirtaş'ın kalp spazmı geçirdiği öne sürülmüştü. Bilgen'in Twitter üzerinden açıklamasında, "Demirtaş cezaevinde kalp spazmı geçirmiştir. Eş Genel Başkanımızın sağlık durumuna ilişkin kaygılarımız var. Demirtaş'ın daha önce de kalp rahatsızlığı geçirdiğine dair raporlar olmasına rağmen gerekli sağlık hizmetinden mahrum bırakılıyor. Demirtaş'ın muayenesinin uygun bir hastanede, tarafsız doktorların denetiminde yapılması için Tabipler Birliği'ne başvuracağız" ifadeleri kullanıldı.