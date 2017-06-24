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24 HAZİRAN 2017 CUMARTESİ - YIL: 48

Hatay'da MİT ve polis operasyonuyla 5 canlı bomba yakalandı

24 Haziran 2017, Cumartesi 17:16
​HATAY'da MİT ve polisin ortak yürüttüğü operasyonda Suriye'den giriş yapan 5 canlı bomba yakalandı.

Hatay Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Suriye'den Türkiye'ye canlı bomba eylemi yapmak üzere gönderilen 5 teröristin, Hatay MİT Daire Başkanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü birimleri tarafından 23 Haziran'da gerçekleştirilen müşterek operasyonla, Hatay Altınözü karayolu Kuruyer mevkiinde yakalandığı bildirildi. Açıklamada, Suriye plakalı araçta etkisiz hale getirilen eylemcilerden 2'sinin vücuduna sarılı ve patlamaya hazır halde intihar kemerleri, herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadan ele geçirildiği vurgulandı.

Teröristler ile birlikte ele geçirilen canlı bomba yeleklerinde yapılan ilk incelemede patlayıcıların 'parça tesirli el bomba fünyeli' olduğu, şüphelilerin 3'nün Suriyeli, 2'sinin ise Türk vatandaşı olduğu kaydedildi. Açıklamada şüphelilerin sorgusunun sürdürüldüğü bildirildi.

DHA

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