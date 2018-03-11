Hatay'dan acı haber!

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde askeri kamyonun devrilmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 3. Hudut Tabur Komutanlığına bağlı Çalıboğazı Karakolu yakınlarında seyreden bir askeri kamyon, henüz bilinmeyen nedenle şarampole devrildi. Araçta bulunan ve yaralanan 3 asker, ambulanslarla Yayladağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan asker yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Diğer iki askerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. AA

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