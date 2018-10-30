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31 EKİM 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Hatice Cengiz: Hepsinin yargılanmasını talep ediyoruz

30 Ekim 2018, Salı 13:30
Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğunda 2 Ekim’de öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz, BBC Türkçe’ye konuştu.

Cinayette sorumluluğu olan herkesin bir an önce yargı önüne çıkarılmasını umduğunu söyleyen Cengiz, “Emri veren kişiden uygulayanlara kadar herkesin yargılanmasını talep ediyoruz” dedi. Evlilik hazırlığındayken nişanlısını kaybetmenin üzüntüsünü gözyaşları içinde anlatan Cengiz, “Suudi Arabistan’ın resmî olarak öldürüldüğü açıklamasına kadar Cemal Bey’in öldürüldüğüne kesinlikle inanmıyordum. O gün ben de gerçek anlamda her gün öldüm diyebilirim” diye konuştu.

Etiketler: hatice cengiz, cemal kaşıkçı
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