Hatun Elhaman'a çarparak öldüren zırhlı araç sürücüsü polis ile ilgili karar

Diyarbakır’da 76 yaşındaki Hatun Elhaman'a çarparak öldüren Kirpi tipi zırhlı aracın sürücüsü polis Ö.Ö.’ye 20 ay hapis cezası verildi. Mahkeme hükmün açıklanmasının geriye bıraktı. Polis. Ö.Ö cezaevine girmeyecek.

Diyarbakır merkez Yenişehir ilçesinin Ofis Semtindeki Gevran Caddesi’nde 27 Nisan 2016’da yoldan karşıya geçmeye çalışan Hatun Elhaman’a (76) zırhlı Kirpi aracı çarptı.

Elhaman olay yerinde ölürken aracın sürücüsü özel harekat polisi Ö.Ö. hakkında ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

ADLİ TIP: ÖLENLE ÖLDÜREN EŞİT KUSURLU

MA’nın haberine göre Diyarbakır 8. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya tutuksuz yargılanan Ö.Ö. katılmazken, sanık ve müşteki avukatları hazır bulundu. Olaya ilişkin Adli Tıp Trafik İhtisas Dairesi’nin sanık polis Ö.Ö. ile kazada ölen Hatun Elhaman’ın ‘eşit derece kusurlu’ olduğuna dair raporu okundu.

Duruşma ilk olarak söz alan sanık avukatı, olayda ölen Hatun Elhaman’ın yaya geçidi olmasına rağmen bunu kullanmadan yolun karşına geçmeye çalıştığını ileri sürerek, şunları söyledi:

“Söz konusu olayın gerçekleşmesinde müvekkilim kusurlu değildir. Buradaki olay tamamen yayanın ağır kusurundan kaynaklanmaktadır. 2.50 metre ön cam yüksekliği olan Kirpi aracını kullanan müvekkilimin maktulü görmesi beklenemez. Maktul aracın kör noktasından gelmektedir. Biz ATK raporunu kabul etmiyoruz. Raporda önceki bilirkişi raporu değerlendirilmiş ancak aracın özelliği göz önünde bulundurulmamıştır. Müvekkilim 9 yıldır zırhlı araç kullanmaktadır. Kendisi dava sürecinde de herhangi bir kazaya karışmamıştır. Olay esnasında da müvekkilim maktule yardımcı olmaya çalışmış ancak çevredekilerin tepkisi nedeniyle yardımcı olmamıştır. Bu sebeple müvekkilimin kusursuz olduğunu düşünüyorum. Müvekkilimin beraatına karar verilsin. Mahkeme aksi kanaatte ise lehe olan hükümler uygulansın.”

‘DİKKAT VE ÖZEN YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ YERİNE GETİRMEDİ’

Elhaman ailesinin avukatı ise, sanığın kanunların kendisine yüklediği dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranarak Elhaman’ın ölümüne neden olduğunu belirterek, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Son sözü sorulan sanık avukatı, “Müvekkilimin beraatını istiyorum. Katılan vekilin beyanlarını kabul etmiyoruz. Sanık oldukça dikkatli davranmıştır ancak ön göremediği şekilde kaza meydana gelmiştir” dedi.

MAHKEME ‘CEZA İNDİRİMİ’ UYGULADI

Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Ö.Ö’nün üzerine atılı ‘taksirle bir kişinin ölümüne neden olma’ suçunu işlediğinin sabit olduğuna hükmetti. mahkeme sanık ile maktulün olayda ‘eş değerde kusurlu olduğu’ gerekçesiyle, polisea önce 2 yıl hapis cezası verdi.

Hakim, cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkilerini gerekçe göstererek, hapis cezasını 1 yıl 8 aya indirdi. Sanığın sabıkasının olmaması, kişilik özelikleri ve duruşmadaki tutum ve davranışları, yeniden suç işlemeyeceği yönünde mahkemede kanaat oluştuğunu ve olayla ilgili dava dosyasına yansıyan maddi bir zarar bulunmadığını ileri süren mahkeme, hükmünün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.

Sanık, kararın verildiği günden başlamak üzere 5 yıllık sürede herhangi bir suç işlememesi durumunda hapis cezası hükmü ortadan kalkacak. Mahkeme ayrıca, sanık hakkında denetimli serbestlik uygulanmasına yer olmadığına karar verdi. Mahkeme, sanığın sürücü belgesine 3 ay süreyle el konulmasına da karar verdi.