Hava Harp Okulu iddianamesinde istenen cezalar belli oldu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, darbe girişimine ilişkin, 91 Hava Harp Okulu öğrencisi ile 2 komutan hakkında, üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

AA

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