Hava Kuvvetlerinde operasyon: Gözaltı sayısı 64 oldu

Eskişehir merkezli 12 ilde, Gülen Hareketinin Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında bir şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltına alınanların sayısı 64'e çıktı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, haklarında yakalama kararı verilen 66 şüpheliden birini daha gözaltına aldı. Diğer 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 30 Kasım'da Eskişehir, Amasya, Ankara, Batman, Bursa, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Konya, Malatya, Manisa ve Mersin'de 40'tan fazla adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen muvazzaf asker, sivil ve savaş pilotlarının da aralarında bulunduğu 61 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden biri de 1 Aralık'ta gözaltına alınmıştı. AA

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