Hava Kuvvetlerine eş zamanlı operasyon: Çok sayıda gözaltı kararı var!

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca Gülen Hareketinin Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında aralarında muvazzaf asker, sivil şüpheliler ve savaş pilotlarının da bulunduğu 66 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Cumhuriyet Başsavcılığının, Gülen Hareketinin Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 11 ilin yanı sıra kent merkezindeki önceden belirlenen 40'tan fazla adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Gözaltı kararı verilenler arasında muvazzaf asker, sözde mahrem imam ve savaş pilotlarının da bulunduğu bildirildi. Operasyon başlatan Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, şüphelileri yakalamaya yönelik çalışmaları devam ediyor. AA

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