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26 OCAK 2017 PERŞEMBE - YIL: 47

Hava olsun diye köprünün boyu uzatıldı mı?

26 Ocak 2017, Perşembe 13:52
Ekonomi yazarı Vahap Munyar, yapımına karar verilen "Çanakkale 1915" köprüsünün boyunun “dünyanın en uzunu” unvanını almak için ihtiyaç olmadığı halde uzatıldığını öne sürdü.

Munyar, bugünkü Hürriyet'de yer alan yazısının ilgili bölümünde şöyle dedi:

ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ’NDE UZUNLUK DEĞİŞİR Mİ?

ÇANAKKALE 1915 Köprüsü’nün bugün gerçekleşecek ihalesine tekliflerini hazırlayan şirketlerden bazıları zarflarını kapatırken şöyle düşündü:

- Biz teklifimizi Çanakkale 1915 Köprüsü’nün iki ayağı arasındaki uzunluğun 2023 metre olacağına göre hazırladık. Şirketlerden biri, “En düşük teklifi vereyim, kazanınca lobi yapar, köprünün uzunluğunu indirilmesini sağlarım” şeklinde hareket eder mi?

Bu kuşkunun nedenini soruşturdum, şu yanıtı buldum:

- Aslında Çanakkale Köprüsü’nün iki ayağı arasındaki uzunluğun 1600-1700 metre olabileceği güzergah var. Ancak, hükümet Cumhuriyet’in 100’üncü yılını da dikkate alarak, köprünün iki ayak arasındaki uzunluğunu 2023 metre olarak planladı. Ayrıca, bu durumda Çanakkale 1915 Köprüsü, “dünyanın en uzunu” unvanını da kazanacak.

İhale sonrası uzunluk değişir mi?

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  • CESUR ADAM

    26.01.2017 15:33:32

    Milletin menfaati,ülkenin ali çıkarları yerine YANDAŞIN MENFAATİ,KOMİSYONLARIN ORANINI düşünmek daha cazip geliyor şimdilerde.

Risale-i Nur Külliyatı

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