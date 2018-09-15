Havalimanında sular durulmuyor

Kötü çalışma şartları ve işten atılanların geri alınması amacıyla eylem başlatan 3. Havalimanı işçilerinin yüzlercesi, gece yarısı düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Jandarmanın işçilere, “Yaptığınız eylem kanunsuzdur, dağılın” uyarısında bulunduğu, sonra da biber gazıyla müdahale ettiği bildirildi.

İş cinayetleriyle gündeme gelen 3. Havalimanı’nda yaşanan ve 17 işçinin yaralanmasıyla sonuçlanan servis kazası sonrası eyleme geçen işçiler, 15 maddelik talep listesi oluşturmuştu. Şirket yönetimi, taleplerin insanî olduğunu ve karşılanacağını söylemiş, ancak bunun protokole çevrilmesine itiraz etmişti. Aralarında sendika yöneticilerinin de bulunduğu yüzlerce işçi de gece saatlerinde gözaltına alınmıştı. Şirket yetkilileri, havalimanına giden HDP ve CHP milletvekillerine açıklama yapmayı da reddetmişti.

400 işçi gözaltına alındı

İşçilerin şirket tarafından bile ‘insanî’ bulunan taleplerinin karşılanmaması, üzerine yüzlerce işçinin gözaltına alınması sosyal medyada da tepki çekti. Gazeteci İsmail Saymaz, “Üçüncü Havalimanı işçilerinin talepleri arasında, dikkat ederseniz, zam veya prim verilmesi yoktur. İnsana yaraşır çalışma şartlarının sağlanması vardır. Çok mu zordu bu koşulları sağlamak? Bir gün içinde halledilmesi mümkünken, 400 işçi birden gözaltına alındı” diye tepki gösterdi.