Hayat mı haber mi?

Suriye’de yaşanan olayların her biri büyük bir drama dönüşmüş durumda. Foto muhabiri Habak, bu dramı büyük bir ikilem yaşadığı anda yaptığı vicdanÎ tercihle herkese duyurabildi.

Suriye’ye her gün bombalarla düşerken her bomba sadece binaları yıkmıyor, insanları ve hayatları da yıkıyor. Bu durumdan en çok etkilenenler ise güçsüz ve masum çocuklar oluyor. Çocuk ölümleri sık sık muhabirlerin objektiflerine yansırken aynı zamanda bu haberler de ilgi çekici bir hal alıyor. Halep’te geçen haftalarda patlayan bir bomba yine çocukları hedef almıştı. Bombalı saldırı sonucu oluşan bir yıkımın ortasında Suriyeli fotoğraf muhabiri Abd Alkader Habak kendisini bir ikilemin ortasında buldu. Ya olaylarla ilişkisini kesmiş bir halde olayı görüntülemeye devam edecek ya da olayın içine dalacaktı.

Çocuğun elinin kımıldadığını gördü

Patlamanın etkisiyle yaralanmış, yerde yüz üstü yatan bir çocuk foto muhabiri Habak için dengesini sarsan bir olay oldu. Etraftakiler çocuğun öldüğünü sanıp yaklaşmazken Habak, erkek çocuğun elinin kımıldadığını gördü ve hemen çocuğu kucağına alıp ambulansa taşıdı, ardından küçük bir kız çocuğunun da yardımına koştu. Bu şekilde iki çocuğun hayatını kurtardı. Bu anları ise başka bir fotoğrafçı kaydetti.

Zar zor nefes alıyordu

Yaşadıklarını BBC’ye anlatan Habak, “Yerde yüzüstü yatan bir çocuk gördüm. Ona doğru koşarken biri arkamdan ‘O ölü, o ölü! Buraya gelip şu yaralıyı almama yardım et” diye bağırdı. Tam geri dönüyordum ki çocuğun elinin hareket ettirdiğini gördüm. Hemen ona doğru koştum. Zar zor nefes alıyordu. Onu kapıp koşarak ambulansa götürdüm. Sonra 3 kız daha gördüm, biri ‘yardım edin, yardım edin’ diyordu. Kızın sesini duyunca kameramı yere bırakıp onu yerden aldım. Gururluyum, çünkü Suriye’de içindeki Suriyeli gazetecilerin gerçekte neler yaşadıklarını gösterebildim” şeklinde açıkladı.

HABER: MERVE İRİYARI