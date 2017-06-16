"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 HAZİRAN 2017 PAZAR - YIL: 48

Hayat mı haber mi?

16 Haziran 2017, Cuma 08:15
Suriye’de yaşanan olayların her biri büyük bir drama dönüşmüş durumda. Foto muhabiri Habak, bu dramı büyük bir ikilem yaşadığı anda yaptığı vicdanÎ tercihle herkese duyurabildi.

Suriye’ye her gün bombalarla düşerken her bomba sadece binaları yıkmıyor, insanları ve hayatları da yıkıyor. Bu durumdan en çok etkilenenler ise güçsüz ve masum çocuklar oluyor. Çocuk ölümleri sık sık muhabirlerin objektiflerine yansırken aynı zamanda bu haberler de ilgi çekici bir hal alıyor. Halep’te geçen haftalarda patlayan bir bomba yine çocukları hedef almıştı. Bombalı saldırı sonucu oluşan bir yıkımın ortasında Suriyeli fotoğraf muhabiri Abd Alkader Habak kendisini bir ikilemin ortasında buldu. Ya olaylarla ilişkisini kesmiş bir halde olayı görüntülemeye devam edecek ya da olayın içine dalacaktı.

Çocuğun elinin kımıldadığını gördü

Patlamanın etkisiyle yaralanmış, yerde yüz üstü yatan bir çocuk foto muhabiri Habak için dengesini sarsan bir olay oldu. Etraftakiler çocuğun öldüğünü sanıp yaklaşmazken Habak, erkek çocuğun elinin kımıldadığını gördü ve hemen çocuğu kucağına alıp ambulansa taşıdı, ardından küçük bir kız çocuğunun da yardımına koştu. Bu şekilde iki çocuğun hayatını kurtardı. Bu anları ise başka bir fotoğrafçı kaydetti.

Zar zor nefes alıyordu

Yaşadıklarını BBC’ye anlatan Habak, “Yerde yüzüstü yatan bir çocuk gördüm. Ona doğru koşarken biri arkamdan ‘O ölü, o ölü! Buraya gelip şu yaralıyı almama yardım et” diye bağırdı. Tam geri dönüyordum ki çocuğun elinin hareket ettirdiğini gördüm. Hemen ona doğru koştum. Zar zor nefes alıyordu. Onu kapıp koşarak ambulansa götürdüm. Sonra 3 kız daha gördüm, biri ‘yardım edin, yardım edin’ diyordu. Kızın sesini duyunca kameramı yere bırakıp onu yerden aldım. Gururluyum, çünkü Suriye’de içindeki Suriyeli gazetecilerin gerçekte neler yaşadıklarını gösterebildim” şeklinde açıkladı.

HABER: MERVE İRİYARI

 

Etiketler: merve iriyarı
Okunma Sayısı: 2560
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • Yusuf ATMACA

    16.06.2017 10:51:03

    YaKAHHAR ne olur dursun İslam coğrafyasındaki zulümler

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

#NuraÖzgürlük

Medrese-i Yusufiye'de

110. gün

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Ölü sayısı artmaya devam ediyor!

Hâkim aldığı talimatı yerine getiriyordu

Demirel hatırası

15 Temmuz’da da adalet sokakta aranmadı mı?

Demokrat Parti’den ‘Adalet Yürüyüşü’ne destek

Demirel’e, İsrail faturası

Enflasyon maaş zamlarını eritti

Ege sallanmaya devam

Yine Manisa: Yine askerlerimiz zehirlendi

“Herkes için gecikmeyen adalete çok ihtiyacımız var”

Aziz Sancar'dan evrim yorumu

Kazakistan'da yasakçı zihniyet hortladı

Demirel İslamköy'de dualarla anıldı

Görmez: İslamiyet'te mala ve servete mahkum olmak reddedilmiştir

Meral Akşener'den ''20 Haziran'' açıklaması

Çukurca'dan acı haber: 2 askerimiz şehit oldu, 7 askerimiz yaralandı

Erdoğan: Yargı yarın sizi de davet ederse şaşmayın

Meteoroloji'den yurt geneline önemli uyarı!

Çapkın ve Kavurmacı tutuklandı

Çok zor durumdalar: BM'den dünyaya Musul çağrısı!

En Çok Okunanlar

Mağdur Kürsüsü

Hâkim aldığı talimatı yerine getiriyordu
Kâzım GÜLEÇYÜZ

Ağır ceza mahkemeleri: Üniformasız DGM’ler
Mehmet KARA

AİHM’in OHAL Komisyonu kararı
Genel

''O zaman durum aynen 15 Temmuz'a dönüşür''
Genel

Ölü sayısı artmaya devam ediyor!
Genel

Ebced/cifir ilminin İslâmî kaynakları
Cevher İLHAN

“Yapay ve kumpas kriz”
Genel

Demirel’e, İsrail faturası
Genel

15 Temmuz’da da adalet sokakta aranmadı mı?
Genel

Demirel hatırası

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.