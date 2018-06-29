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29 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

Hayati Yazıcı'dan İçişleri Bakanı Soylu'nun sözleri hakkında açıklama

29 Haziran 2018, Cuma 16:06
AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Valilere CHP'li il başkanlarının şehit cenazelerine alınmamasına yönelik verdiğini belirttiği talimatına ilişkin, "Bugün partimizin Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı var. Bizim içimizden bir arkadaş, bakan düzeyinde, söylediği ortam, hangi olayla ilgili bunları ifade ettiğini de değerlendirme yaparken dikkate almak gerekir. Dolayısıyla hem siyasal hem demokratik kriterler açısından bunu konuşur, değerlendiririz" dedi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, beraberinde aynı bölgeden seçilen Rize milletvekilleri Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Muhammed Avcı, Meclis’e gelerek kayıt yaptırdı. Milletvekilleri Rize çayı hediye etti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Bakanlar Kurulu'nun KHK çıkarma yetkisine ilişkin soruyu şöyle yanıtladı:

"Türkiye bir hukuk devleti. Meclis, seçim dolayısıyla tatile girmeden önce çıkartılan yetki kararnamesi ile Bakanlar Kuruluna bu alanları, uyarlama alanlarını düzenleme, geçiş prosedürlerini sağlamak üzere yetki vermiştir. Bunun süresi belli, kaç tane kararname çıkartabileceği belli. Birden fazla kararname çıkartabilir. Cumhurbaşkanımızın Meclis’te yemin edip göreve başlayacağı ana kadar bu yetki kararnamesine dayalı KHK çıkarma yetkisi Bakanlar Kurulu'nda. Onun üzerinde çalışılıyor. Dolayısıyla sonuçları hep birlikte göreceğiz. Şu tarih diye bir takvim vermek söz konusu değil. Ama en son Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın yemin edip göreve başlayacağı ana kadar KHK çıkarma yetkisi Bakanlar Kurulu'na aittir."

Hayati Yazıcı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Valilere CHP'li il başkanlarının şehit cenazelerine alınmamasıyla ilgili talimatının sorulması üzerine, "Bu konuşulur. Bugün partimizin Merkez Karar Yönetimi Kurulu toplantısı var. Bizim içimizden bir arkadaş, bakan düzeyinde, söylediği ortam, hangi olayla ilgili bunları ifade ettiğini de değerlendirme yaparken dikkate almak gerekir. Dolayısıyla hem siyasal hem demokratik kriterler açısından bunu konuşur, değerlendiririz" dedi.

 

DHA

Etiketler: AKP, Soylu, CHP, şehit, cenaze, MKYK
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