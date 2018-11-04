Haydar Gündüzalp duâlarla

3 Kasım 2018 Cumartesi günü Ermenek’te vefat eden Zübeyir Gündüzalp’in kardeşi Haydar Gündüzalp Ağabey duâlarla ebedî âleme uğurlandı.
Ağabeyi Zübeyir Gündüzalp gibi hayatını Risale-i Nur eserlerinin tanıtılmasına vakfeden Haydar Gündüzalp’in cenaze namazı dün öğle vaktinde Ermenek Merkez Sipas Camii’nde kılındı. Haydar Gündüzalp, namaz sonrası helâllik alınması ve okunan duâların ardından Ermenek Aile Mezarlığı’na duâlarla defnedildi. Cenazeye başta Konya ve çevresi olmak üzere Türkiye’nin çeşitli il ve ilçelerinden Nur Talebeleri de katıldı.
Ermenek - Yeni Asya
Fotoğraf: HASAN AÇIKBAŞ
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