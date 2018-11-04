Haydar Gündüzalp duâlarla

3 Kasım 2018 Cumartesi günü Ermenek’te vefat eden Zübeyir Gündüzalp’in kardeşi Haydar Gündüzalp Ağabey duâlarla ebedî âleme uğurlandı.

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