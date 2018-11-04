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4 KASIM 2018 PAZAR - YIL: 49

Haydar Gündüzalp duâlarla

04 Kasım 2018, Pazar 18:06
3 Kasım 2018 Cumartesi günü Ermenek’te vefat eden Zübeyir Gündüzalp’in kardeşi Haydar Gündüzalp Ağabey duâlarla ebedî âleme uğurlandı.

Ağabeyi Zübeyir Gündüzalp gibi hayatını Risale-i Nur eserlerinin tanıtılmasına vakfeden Haydar Gündüzalp’in cenaze namazı dün öğle vaktinde Ermenek Merkez Sipas Camii’nde kılındı. Haydar Gündüzalp, namaz sonrası helâllik alınması ve okunan duâların ardından Ermenek Aile Mezarlığı’na duâlarla defnedildi. Cenazeye başta Konya ve çevresi olmak üzere Türkiye’nin çeşitli il ve ilçelerinden Nur Talebeleri de katıldı. 

Ermenek - Yeni Asya

Fotoğraf: HASAN AÇIKBAŞ

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Zübeyir Gündüzalp’in kardeşi Haydar Gündüzalp, ağabeyini anlattı

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Etiketler: haydar gündüzalp, ermenek
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