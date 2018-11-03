Haydar Gündüzalp vefat etti: Yarın toprağa verilecek

Yeni Asya’nın kuruluşunda büyük emeği olan Zübeyir Gündüzalp’in kardeşi Haydar Gündüzalp bugün Ermenek’te vefat etti.

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