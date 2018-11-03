Haydar Gündüzalp vefat etti: Yarın toprağa verilecek

-Nur'un Sadık Kahramanı Zübeyir Gündüzalp Ağabey-
Ağabeyi gibi hayatını Risale-i Nur eserlerinin tanıtılmasına vakfeden Haydar Gündüzalp Ağabeyin cenaze namazı yarın öğle vaktinde Ermenek Merkez Sipas Camii’nde kılınacak ve Ermenek Aile Mezarlığına defnedilecek.
***
Merhum Haydar Gündüzalp Ağabey ile ilgili Yeni Asya'da daha önceden yayınlanan haber ve yazı ve röportajları okumak için tıklayınız...
Zübeyir Gündüzalp’in kardeşi Haydar Gündüzalp, ağabeyini anlattı
Muhabbete muhtacız
Gündüzalp duâ bekliyor
-Haydar Gündüzalp ağabeyle birlikte...- Nur çaycısı olabilmek
Zübeyir Ağabey - Haydar Gündüzalp Ağabeyime hürmet ve muhabbetlerimle… -
Haber Merkezi
Adınız
(*)
E-posta Adresiniz
(*)
Yorumunuz
(*)