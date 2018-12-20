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20 ARALIK 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Hayırsız evlat satar satar yer

20 Aralık 2018, Perşembe 00:08
“AKP’nin ekonomi anlayışı millete ait ne varsa satmak” diyen CHP Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir, “Bir atasözümüz ‘Hayırlı evlÂt katar katar yer, hayırsız evlÂt satar satar yer’ der” ifadelerini kullandı.

CHP Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir, Meclis Genel Kurulunda Özelleştirme İdaresi Başkanlığının bütçesi üzerine yaptığı konuşmada, “Bana Adalet ve Kalkınma Partisinin ekonomik programı nedir?’ diye sorsalar yanıtım kısaca şu olurdu: Yalnızca satmak, millete ait ne varsa satmak” diye konuştu. AKP’nin iktidar olduğu günden bugüne kadar yaptığı birinci işin, yalnızca özelleştirme olduğunu belirterek,  “Cumhuriyetin doksan yıllık birikimini elden çıkarmakla kalmamış, sadece trilyonlar değerindeki sabit sermayenin el değiştirmesi olmamış, yapılan her özelleştirmeyle gerek ekonomiye gerek topluma çok ciddi zararlar verilmiştir. Örnek istiyorsanız o kadar çok ki; Halkın malı olan dev kurumlar, sanayi tesisleri, fabrikalar, limanlar, köprüler, kamu binaları, arsalar, TELEKOM, TÜPRAŞ, Erdemir, TEKEL, SEKA, PETKİM, şeker fabrikaları gibi büyük sanayi tesisleri olmak üzere, 200’den fazla kamu tesisi, 2.600’den fazla arsa, lojman ve en son da 14 şeker fabrikası” şeklinde konuştu.

Satışlardan elde edilen geliri ne yaptınız?

TÜPRAŞ’ın özelleştirilmesine ‘acı bir ders’ olarak değerlendiren Tokdemir, “İlk ihalede 1,3 milyar dolara satılan TÜPRAŞ, satışın yargı yoluyla iptali sonrası yapılan ikinci ihalede 4,1 milyar dolara satıldı. İki ihale arasındaki farkı sizlerin vicdanlarına bırakıyorum. Bir atasözümüz ‘Hayırlı evlat katar katar yer, hayırsız evlat satar satar yer’ der. Cumhuriyetimizin yokluk içinde kurduğu fabrikalardan elimizde bir şeker fabrikası kalmıştı, onları da sattınız” dedi. Şeker fabrikalarının satışı Türk milletinin tamamını ilgilendirdiğine dikkat çeken Tokdemir, “Bu, siyaset üstü bir konu olarak acilen ele alınmalıdır. ‘Şeker fabrikaları özelleştikten sonra kapanmayacak, en az beş yıl üretim yapacak’ deniliyor. Yani beş yıl sonra kapanacak tıpkı Sümerbanklar gibi, TEKEL gibi, Et ve Balık Kurumu gibi, SEKA kâğıt fabrikaları gibi. Şimdi, onların yerinde yeller esiyor, yerlerinde küresel çetelerin para tapınakları olan AVM’ler yükseliyor. O AVM’ler ki küçük esnafın köküne kibrit çaktı, milleti alışveriş tuzağına çekti.” İsmet Tokdemir konuşmasını şöyle tamamladı; “Bu satışlardan elde edilen gelirlerle hangi yatırımları yaptınız, hangi istihdamı karşıladınız? Bu gelirleri çarçur ederek sadece aşırı borçlanmaların faizlerini ancak karşılayabildiniz, bugünkü korkunç tabloyu siz oluşturdunuz; bu da sizin politik miyopluğunuzun neticesidir.”

HABER: FATİH KARAGÖZ

Etiketler: ismet tokdemir
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