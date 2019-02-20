Hayvanlara şiddeti incelemek üzere Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu

TBMM Genel Kurulunda, hayvanlara uygulanan şiddet ve kötü muamele olaylarının incelenerek bu olayların önlenmesi için alınacak tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu.

AA

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