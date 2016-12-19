HDP binasına çıkan protestocuları indirirken şehit oldu

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, polis memuru Numan Şeref Datlı'nın, terör saldırılarını protesto için Ümraniye HDP İlçe Başkanlığının bulunduğu binanın terasına çıkan iki kişiyi indirmek üzere terasa çıktığı belirtildi.

Açıklamada, bu sırada Datlı'nın bastığı tentenin kırılması sonucu havalandırma boşluğundan düşüp şehit olduğu kaydedildi. Binanın terasına çıkan 2 kişinin yakalandığı bildirilen açıklamada, konuyla ilgili adli tahkikat başlatıldığı aktarıldı. Bu arada, 21 yıllık polis memuru ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Datlı için İstanbul Emniyet Müdürlüğünde tören düzenleneceği ifade edildi. AA

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