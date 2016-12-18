HDP binasına vinçle Türk bayrağı astılar

Konya'nın Ereğli ilçesinde terör saldırılarına tepki için toplanan yaklaşık 1000 kişi, ellerindeki Türk bayraklarıyla yürüdü. Bir grup, binanın 3'üncü katında bulunan HDP binasına vinçle dev bir Türk bayrağı astı.

Ereğli İlçesinde, İstanbul Beşiktaş ve Kayseri'deki terör saldırılarına tepki için bir araya gelen yaklaşık 1000 kişi, yürüyüş yaptı. Ereğli Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, Ereğli Belediye Başkanı AKP'li Özkan Özgüven, Ereğli Emniyet Müdürü Hakan Uzun, siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, Şehit ve Gaziler Derneği üyelerinin de eşlik ettiği yürüyüş, Gar önünden başlayıp, Meydanbaşı Mezarlığı'nda yapılan duanın ardından sona erdi.

Yürüyüşten kısa bir süre sonra da bir grup, bir binanın 3'üncü katında bulunan HDP binasına vinçle dev bir Türk bayrağı astı. Türk bayrağı ile birlikte HDP'nin tabelası da kapatıldı.