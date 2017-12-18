HDP’den Zarrab Davası için suç duyurusu

HDP milletvekilleri, ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını deldiği iddiasıyla tutuklanan ve tanık olmayı kabul ederek “ABD Hakan Atilla’ya karşı” davasında ifade veren Tür ve İran vatandaşı iş adamı Reza Zarrab’ın rüşvet iddialarıyla ilgili Türkiye Cumhuriyeti hükümeti yetkilileri ve üst düzey yöneticilerin tespit edilip yargılanması için suç duyurusunda bulundu.

HDP Grup Başkanvekilleri Filiz Kerestecioğlu ve Ahmet Yıldırım, beraberinde çok sayıda milletvekili ile Meclis’te basın toplantısı düzenledi. Reza Zarrab’ın tanık olarak yer aldığı ABD’de görülen davada ortaya attığı iddialara dikkat çeken Kerestecioğlu, konunun “milli bir mesele” ve “kumpas” olarak karşılanmasını eleştirdi. Eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ile ilgili saat ve milyonlarca dolar rüşvet iddialarını hatırlatan Kerestecioğlu, “Bunlar milli mesele değildir” dedi. T’24’ün haberine göre Kerestecioğlu, bunun ardından dosyaların Meclis’e gönderilmesini ve Meclis’te partilerin eşit temsil edildiği bir komisyonda soruşturulması gerektiğini söyledi. Milletvekilleri açıklamanın ardından suç duyurusunda bulunmak için Ankara Adliyesi’ne gitti.

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